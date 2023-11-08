Психолог объяснила, почему не стоит покупать детское шампанское

Как правило, во время семейных застолий, когда взрослые могут позволить себе горячительные напитки, малышам предлагается безалкогольная альтернатива — детское шампанское. Но психолог Маргарита Алексеева посоветовала родителям отказаться от подобной покупки.

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По словам эксперта, детское шампанское может программировать подрастающее поколение на алкоголизм.

— Детское шампанское для ребенка означает, что на праздник обязательно должно быть спиртное и его обязательно нужно пить, — пояснила специалист в комментарии интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Кроме того, детское шампанское — это жидкость непонятного содержания, в которой нет абсолютно ничего, кроме большого набора химических элементов и добавленного сахара.

Эксперт добавила, что безопасной дозы алкоголя не существует и родители должны объяснять это детям.