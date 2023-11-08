Завершение ГВ: что будет с грудью после кормления

Россиянкам рассказали, что происходит с грудью после кормления и как её сохранить. Важно понимать, что на протяжении всей жизни женщины молочные железы могут меняться. Размер груди может варьироваться от количества жировой ткани, а самые большие изменения с ними происходят во время беременности и грудного вскармливания (ГВ). У некоторых женщин грудь после кормления может обвиснуть, у других возникает асимметрия. Так ли часто подобное случается и насколько опасно для женской груди кормление, «Секрету фирмы» объяснила Дарья Огнева, врач — акушер-гинеколог, специалист по сексуальному здоровью «Клиники Фомина».

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Сколько кормить грудью и как сворачивать ГВ

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Всемирная организация здравоохранения рекомендует держать ребёнка только на грудном вскармливании до 6 месяцев, а с 6 месяцев начинать вводить в детский рацион твёрдую пищу, но продолжать параллельно кормить его грудью до 2 лет и дольше.

Этот минимально рекомендуемый срок связан с этапами психологического и физического развития ребёнка, а также с влиянием кормления грудью на здоровье матери.

Точный срок завершения грудного вскармливания зависит от желания женщины, её физического и эмоционального здоровья и состояния малыша.

Как можно отучить от груди

Само завершение бывает как мягким, когда малыш или мама постепенно отказываются от грудного вскармливания и процесс занимает какое-то время, так и резким, когда нужно завершить грудное вскармливание здесь и сейчас. Во втором случае женщина начинает использовать препараты, которые останавливают лактацию.

Несколько рекомендаций по завершению грудного вскармливания с препаратами:

Не занимайтесь самолечением — подбирайте препараты исключительно с акушером-гинекологом.

Не практикуйте «перетягивание» молочных желёз. Это может грозить такими осложнениями, как лактостаз и мастит.

Не ждите моментального результата. После приёма препарата молоко не исчезнет в один день, и если вы испытываете болезненные ощущения, стоит сцедиться до облегчения состояния (как правило, это небольшое количество).

Есть распространённый миф о том, что если вы приняли препарат и сцеживаетесь, то молоко снова придёт. Это не так, ведь сцеживание происходит в небольших объёмах.

Грудь после кормления: что ждёт женщину

Как изменится размер груди

Скорее всего, молочная железа вернётся к тому размеру, который был до беременности.

В период грудного вскармливания молочная железа увеличивается за счёт выработки молока. Лактация прекращается — объём молочной железы уменьшается.

Изменение объёма молочных желёз во время грудного вскармливания и после — проблема исключительно визуальная. Для дальнейших родов и нового грудного вскармливания это неопасно.

Но на изменение размера и формы молочной железы может повлиять количество родов. При повторном грудном вскармливании молочная железа с большей вероятностью будет менять свою форму.

Кроме этого, роль играет возраст: со временем тургор (упругость) кожи снижается, и это может влиять на восстановление груди после завершения кормления. Но это не означает, что после какого-то возраста шансы сохранить форму молочной железы стремятся к нулю.

Обязательно ли обвиснет грудь

У части женщин молочные железы после грудного вскармливания сохраняют свою форму и не обвисают. Всё зависит от многих факторов: генетической предрасположенности, физической активности во время беременности и кормления, набора веса в беременность и после. Ещё влияет количество молока: если его много, то молочная железа перерастягивается, могут даже появляться растяжки. После завершения грудного вскармливания ощущение «дряблости» связано именно с ними.

Чтобы снизить вероятность появления растяжек, во время беременности и кормления важно поддерживать физическую активность, носить удобное и комфортное бельё, которое хорошо держит грудь, а также пить достаточно жидкости.

Не менее важно постоянно увлажнять кожу груди. Подойдёт любой крем или масло: идеального средства от растяжек нет, у всех задача одна — увлажнять. Выбирайте любой понравившийся и нетоксичный продукт.

Возникнет ли асимметрия груди

Асимметрия не исключена, но не обязательна. У некоторых женщин во время грудного вскармливания молочные железы наполняются по-разному, и из-за их перерастяжения после завершения лактации асимметрия может сохраниться.

Также если с одной стороны был какой-либо воспалительный процесс, то есть риск, что форма молочной железы изменится.

Важно помнить: да, действительно, молочные железы могут меняться, быть разных размеров или иметь неровности, но если вы заметили какое-то уплотнение или участок втянутости, то стоит обратиться к врачу!

Как контролировать состояние молочных желёз

Во время грудного вскармливания достаточно периодического самообследования груди: осмотра и ощупывания. Профилактическое УЗИ молочных желёз в этом время неинформативно — в нём есть смысл, только если у вас есть жалобы.

К врачу стоит обратиться, если есть одна из следующих проблем:

температура 38 °C и выше;

покраснение молочной железы;

боль в молочной железе;

уплотнение в молочной железе.

Учитывайте, что при грудном вскармливании не стоит измерять температуру в подмышке — на фоне лактации она будет выше.

После завершения грудного вскармливания также важно контролировать состояние молочной железы. Проводить всё то же самообследование — хотя бы раз в месяц. Особенно важно уделить этому внимание через несколько месяцев после прекращения кормления, так как форма и размер груди меняются и некоторые ощущения могут быть для вас новыми и непонятными.

Сообщайте врачу о любых уплотнениях или необычных выделениях из сосков — особенно спонтанных, не связанных с прикосновением или раздражением груди. Должны вызывать настороженность уплотнения не только в груди, но и в области подмышки: они могут появляться и там. Как правило, это связано с наличием дополнительной дольки молочной железы. Зачастую эти образования доброкачественные, но точно сказать сможет только врач.

Кроме этого, обязательно стоит пройти осмотр молочных желёз на приёме у врача. Не пренебрегайте осмотром после родов и профилактическими ежегодными осмотрами, чтобы врач мог вовремя заподозрить патологические изменения.

Через несколько месяцев после завершения грудного вскармливания можно сделать УЗИ молочных желёз — оно уже будет информативным и в случае появления жалоб поможет в диагностике патологических состояний.