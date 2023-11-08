Женщин предупредили о повышающей риск выкидыша привычке

Курение может не только воспрепятствовать беременности, но и осложнить ее течение и привести к печальному итогу, рассказал преподаватель медицинского факультета Госуниверситета просвещения, хирург Александр Умнов. О повышающей риск выкидыша привычке он предупредил женщин в беседе с NEWS.ru.

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По его словам, курение вызывает мутации в яйцеклетке, из-за чего может усложниться наступление беременности.

«Кроме того, никотин вызывает спазм сосудов, снабжающих кровью матку, особенно капилляров, из-за чего плод не получает необходимых питательных веществ, что может приводить к выкидышам», — объяснил Умнов.

Кроме того, продолжил он, к бесплодию и рождению детей с тяжелыми патологиями может привести злоупотребление алкоголем. Спиртные напитки, подчеркнул Умнов, нарушают гормональный баланс в организме, что провоцирует изменение эндометрия в матке и влияет на способность выносить ребенка.