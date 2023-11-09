Почему ребёнка постоянно тошнит и как это вылечить? Объяснила врач

Происходит это так: ребёнка стало рвать, и он попал в больницу с обезвоживанием. Там ему ставят диагноз — например, «кишечная инфекция», и когда симптомы проходят, выписывают. А рвота через некоторое время возвращается. О том, почему так происходит и как лечат этот синдром, рассказала врач-педиатр Docma.ru Елизавета Меткалова.

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Что такое синдром циклической рвоты

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Синдром циклической рвоты (СЦР) — это расстройство с характерными повторяющимися приступами рвоты. Между ними ребёнок чувствует себя абсолютно здоровым.

У синдрома есть четыре фазы:

Сначала ухудшается общее состояние, появляются потливость и бледность. Но у детей этот этап бывает не всегда.

Начинается рвота: может быть около 5–6 раз в час, чаще всего в промежуток с 02:00 до 07:00. У детей эпизоды рвоты могут длиться как около 2 дней, так и до 10. Кроме этого, не исключены повышение температуры тела, боль в животе, повышенная чувствительность к свету, сильное слюноотделение, диарея, головная боль.

Затем наступает фаза, когда рвота и тошнота прекращаются, а остальные симптомы медленно исчезают.

И в итоге все признаки болезни проходят.

Синдром циклической рвоты: причины

По словам Меткаловой, они пока неизвестны. Есть лишь предположения о связи синдрома с:

мигренью;

менструациями;

некоторыми продуктами.

Триггерами СЦР могут быть эмоции (и положительные, и отрицательные), голод или употребление большого количества белковой пищи, а также шоколада, сыра, глутамата натрия, кофеина, инфекционные заболевания, недостаток сна, начало менструации. Но выявить триггер можно не во всех случаях.

Синдром циклической рвоты: лечение

Для лечения используют несколько методов:

Изменение образа жизни: например, пить достаточно жидкости, быть физически активным и избегать всего, что вызывает рвоту.

Симптоматически: к примеру, применяют растворы для предотвращения обезвоживания, а в некоторых случаях — седативные (успокоительные) препараты.

Для предотвращения или ослабления приступа используют препараты против мигрени и рвоты.

Если приступы тяжёлые или частые, могут назначить постоянную терапию препаратами (антигистаминными, противорвотными, противосудорожными и прочими).

В том случае, если синдром связан с менструациями, используют гормональную терапию.