Почему ребёнка постоянно тошнит и как это вылечить? Объяснила врач
Происходит это так: ребёнка стало рвать, и он попал в больницу с обезвоживанием. Там ему ставят диагноз — например, «кишечная инфекция», и когда симптомы проходят, выписывают. А рвота через некоторое время возвращается. О том, почему так происходит и как лечат этот синдром, рассказала врач-педиатр Docma.ru Елизавета Меткалова.
Что такое синдром циклической рвоты
Синдром циклической рвоты (СЦР) — это расстройство с характерными повторяющимися приступами рвоты. Между ними ребёнок чувствует себя абсолютно здоровым.
У синдрома есть четыре фазы:
- Сначала ухудшается общее состояние, появляются потливость и бледность. Но у детей этот этап бывает не всегда.
- Начинается рвота: может быть около 5–6 раз в час, чаще всего в промежуток с 02:00 до 07:00. У детей эпизоды рвоты могут длиться как около 2 дней, так и до 10. Кроме этого, не исключены повышение температуры тела, боль в животе, повышенная чувствительность к свету, сильное слюноотделение, диарея, головная боль.
- Затем наступает фаза, когда рвота и тошнота прекращаются, а остальные симптомы медленно исчезают.
- И в итоге все признаки болезни проходят.
Синдром циклической рвоты: причины
По словам Меткаловой, они пока неизвестны. Есть лишь предположения о связи синдрома с:
- мигренью;
- менструациями;
- некоторыми продуктами.
Триггерами СЦР могут быть эмоции (и положительные, и отрицательные), голод или употребление большого количества белковой пищи, а также шоколада, сыра, глутамата натрия, кофеина, инфекционные заболевания, недостаток сна, начало менструации. Но выявить триггер можно не во всех случаях.
Синдром циклической рвоты: лечение
Для лечения используют несколько методов:
- Изменение образа жизни: например, пить достаточно жидкости, быть физически активным и избегать всего, что вызывает рвоту.
- Симптоматически: к примеру, применяют растворы для предотвращения обезвоживания, а в некоторых случаях — седативные (успокоительные) препараты.
- Для предотвращения или ослабления приступа используют препараты против мигрени и рвоты.
- Если приступы тяжёлые или частые, могут назначить постоянную терапию препаратами (антигистаминными, противорвотными, противосудорожными и прочими).
- В том случае, если синдром связан с менструациями, используют гормональную терапию.
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