Как детская ложь влияет на успех во взрослом возрасте

Сложно найти родителей, которые будут поощрять своего ребенка за ложь. С ранних лет мы стараемся учить детей тому, что врать –это плохо. Если вдруг вранье чада раскрылось, мы вновь пытаемся донести до малыша, что лгать нельзя.

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Однако, если ваш ребенок из раза в раз выдумывает все более правдоподобные небылицы, не стоит отчаиваться и думать только о плохом. Не так давно ученые установили, что изобретательный врун в детстве может добиться больших успехов во взрослом возрасте.

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Подробнее о том, как это работает, читайте в материале "Рамблера".

Успешный врун

Если вы поймали ребенка на лжи, не думайте, что остальные дети отличаются кристальной искренностью. Согласно статистике, 90% детей к четырехлетнему возрасту уже хотя бы раз пытались обмануть родителей. А к 12 годам лгать начинают все дети, вне зависимости от того, какую веру они исповедуют и как хорошо их воспитывали.

По словам директора Института детских исследований Университета Торонто доктора Кана Ли, вранье характерно для всех несовершеннолетних. Разница лишь в том, как умело они это делают. У кого-то все написано на лице, в то время как другие умеют искусно лгать и заметать следы, поэтому о вранье вторых вы можете никогда не узнать.

Кан Ли отмечает: чем более изобретательно и правдоподобно врет ребенок, тем лучше развиты его когнитивные навыки. Как следствие, у него в разы больше шансов преуспеть во взрослой жизни.

Все дело в том, что за способность обманывать отвечают те же области мозга, которые также необходимы для логических рассуждений и мышления высшего порядка.

Почему дети врут

Так или иначе постоянно вранье ребенка может крайне негативным образом сказываться на эмоциональном состоянии родителей. Многие взрослые впадают в отчаяние, когда в попытках наладить контакт с любимым чадом и построить доверительные отношения, из раза в раз им приходится сталкиваться с ложью.

Страх – ребенок лжет, потому что боится, что его накажут

Жесткие запреты – ложь помогает ребенку получить то, что ему запрещают

Желание добиться любви и похвалы

Желание самоутвердиться

Задетое самолюбие

Запрет на эмоции со стороны родителей

Пример взрослых

Желание защитить себя или друга

Ложь как месть Если малыш врет систематически, как правило, на это есть причины. Вот самые частые из них:

Как действовать, если вы поймали ребенка на лжи? Прежде всего необходимо избежать агрессии. Бурная реакция родителей лишь усугубит ситуацию. Постарайтесь поговорить с чадом без обвинений, скажите, что его слова вызывают у вас сомнения, расположите ребенка к себе и покажите, что вам можно доверять.