Хирург назвал способ избежать рождения детей с тяжелыми патологиями

Он отметил, что тяжелые патологии зачастую оказываются несовместимыми с жизнью. К их развитию могут привести наркотические вещества, которые нарушают работу всех внутренних органов и систем женщины. Из-за этого плод не может получить все необходимые питательные элементы. Также Умнов предупредил, что употребление алкоголя сказывается на возможности женщины забеременеть.