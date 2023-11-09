Хирург назвал способ избежать рождения детей с тяжелыми патологиями

Хирург Умнов назвал способ избежать рождения детей с тяжелыми патологиями
Риск рождения детей с тяжелыми патологиями кратно повышается, если будущая мать употребляет наркотические вещества. Об этом рассказал преподаватель медицинского факультета Госуниверситета просвещения, хирург Александр Умнов.
Он отметил, что тяжелые патологии зачастую оказываются несовместимыми с жизнью. К их развитию могут привести наркотические вещества, которые нарушают работу всех внутренних органов и систем женщины. Из-за этого плод не может получить все необходимые питательные элементы. Также Умнов предупредил, что употребление алкоголя сказывается на возможности женщины забеременеть.
— Под воздействием препаратов может произойти отслойка плаценты. Наркотики проникают через гематоэнцефалический барьер, нарушая формирование систем нового организма, что может привести к выкидышам или рождению малыша с уродствами, — приводит слова Умнова портал News.ru.