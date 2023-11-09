Как воспитывать ребенка в зависимости от его темперамента

Дети буквально с пеленок демонстрируют характер. Известно, что характер связан с темпераментом.

© Нижегородская правда

О типичных ошибках в воспитании детей с преобладанием того или иного темперамента на ЛекториУМе, организованном центром «Вега» для родителей, рассказала доцент кафедры общей и клинической психологии ПИМУ Валерия Катунова.

Видео дня

Дело совсем не в шляпе

«Многие путают темперамент с характером, но это все же разные вещи. Характер – это черты, из которых складывается личность человека, – говорит Валерия. – Темперамент происходит от латинского «temperamentum» – «соразмерность», «правильная мера», «надлежащее соотношение частей». Это природно-обусловленная склонность индивида к определенному стилю поведения, особенности человека, которые обусловливают скорость и интенсивность его реакций, степень эмоциональной возбудимости и уравновешенности, особенности приспособления к окружающей среде».

сильный, уравновешенный, подвижный тип – сангвиник;сильный, уравновешенный, инертный тип – флегматик;

сильный, неуравновешенный тип – холерик;

слабый тип нервной системы – меланхолик. Выделяют четыре основных типа темперамента:

Исходя из учения о высших типах нервной деятельности Павлова, следует, что сила – это работоспособность клеток коры головного мозга, их выносливость; подвижность – скорость, с которой происходит смена одного нервного процесса другим; уравновешенность – степень соответствия между нервными процессами.

На одну и ту же ситуацию люди разного темперамента реагируют по-разному. Скажем, один человек положил свою шляпу на лавочку, а другой сел на нее. Если хозяин головного убора – холерик, он разозлится и устроит скандал, меланхолик расстроится и заплачет, сангвиник отнесется к инциденту с юмором, а флегматик посмотрит на ЧП философски.

Каждый тип хорош по-своему

Обычно у человека преобладает один наиболее заметный тип (считается главным), на котором основываются черты всех остальных, выраженные в меньшей степени. Для определения преобладающего типа темперамента существуют психологические тесты, один из самых известных тест Айзенка, который используется психологами по сей день.

Сангвиник (Винни-Пух, Буратино, Шарик из мультика «Простоквашино») – жизнелюб и оптимист, охотно рискует и ищет компромиссы, быстро адаптируется, любознателен, ему характерна живая речь. Он часто меняет надоевшие занятия, впечатлителен, довольно легко примиряется со своими неудачами и неприятностями, продуктивен в работе, когда ему интересно, и безразличен, если ему неинтересно.

Флегматик (Кот Леопольд, черепаха Тортилла, Пятачок) – малоподвижный, спокойный, терпеливый, мудрый, миролюбивый, осмотрительный, исполнительный, сосредоточенный, внимательный, в меру общительный.

Холерик (Карлсон, Маша из мультика «Маша и Медведь») – веселый, энергичный, подвижный, возбудимый, настойчивый, общительный. При этом раздражительный, не умеющий сдерживать свои эмоции.

Меланхолик (Пьеро, Ослик, потерявший хвост) – впечатлительный, ранимый, робкий, обидчивый, плаксивый, необщительный, тревожный, нерешительный, застенчивый, сдержанный. При этом отзывчивый, интуитивный, с богатым внутренним миром.

Важно понять и помнить, что не существует «хороших» или «плохих» типов темперамента. Каждый из типов имеет черты, которые при определенных обстоятельствах могут становиться недостатками. Задача родителей и педагогов – развивать положительные, сильные стороны детей, особо подчеркивает Валерия Катунова.

С каждого по способностям

Каждый тип психики больше подходит для одних дел и профессий и меньше для других.

Рекомендуемый вид занятий для сангвиников

Люди с преобладанием данного типа темперамента хорошие водители, саперы, инженеры, менеджеры по персоналу, шоумены, дизайнеры, парикмахеры, врачи, архитекторы, учителя, работники сфер организации и управления.

Приспособительная гибкость сангвиника легко перенесет, например, частые разъезды, смену мест, людей.

Для достижения успехов сангвиникам можно посоветовать поменьше разбрасываться по мелочам, быть целеустремленнее, усидчивее, аккуратнее.

Советы родителям: формировать устойчивые интересы;

учить доводить начатое до конца;

формировать критичное отношение к результатам своего труда;обращать внимание на качество выполнения задания;

предлагать игры и упражнения, требующие сосредоточенности, точности, сдержанности.

Ошибки родителей

Часто родители не обращают внимания на то, что оптимизм и жизнерадостность санг­виника могут перерасти в легкомыслие и непостоянство.

Рекомендуемый вид занятий для флегматиков

Флегматики – прекрасные бухгалтеры, расчетчики, агрономы, водители, юристы, следователи, менеджеры в области рекламного дела, фрезеровщики, программисты.

Для флегматика противопоказаны как поспешность, так и долгие колебания в ответственный момент. Обстоятельность тяжелого на подъем флегматика сослужит службу в деле, где нужны педантичность, умение сосредоточиться, углубиться.

Предпочитает профессии, где «не горел бы на посту», а работал спокойно, без рывков. У флегматиков есть склонность к систематической работе, умение концентрироваться на поставленной задаче, вдумчивость – необходимые профессиональные качества ученого, исследователя.

Советы родителям:

- постепенно развивать активность и подвижность, включая в игры с малой, потом средней, а потом высокой подвижностью;- учитывать низкий темп выполнения задания;- не позволять ребенку откладывать дела на потом, учить его рационально использовать свое время;- следует развивать недостающие ему качества – большую подвижность, активность, не допускать, чтобы он проявлял безразличие к деятельности, вялость, инертность, которые очень легко могут сформироваться в определенных условиях.

Ошибки родителей

Если вы постоянно раздражаетесь и наказываете ребенка за медлительность и неуверенность, у него может выработаться страх перед действием и развиться ощущение своей неполноценности.

Рекомендуемый вид занятий для холериков

Среди холериков встречаются великолепные летчики-испытатели, менеджеры, официанты, артисты. Им подходит сфера обслуживания, юриспруденция, политика, администрирование.

Холерики могут достичь значительных успехов в работе, где ценят напор и безудержность. Ему подойдет занятие, позволяющее использовать его энергию, «охоту к перемене мест», инициативность и быстроту реакций.

Советы родителям:

- развивать способность считаться с чувствами окружающих;- направлять энергию на полезные дела;- чередовать подвижные и активные действия со спокойными занятиями;- предлагать игры и упражнения, требующие сосредоточения, точности, сдержанности.

Ошибки родителей

Жесткий контроль, ограничение активности, гневные требования следить за собой приводят только к нервозности и потере контакта с ребенком.

Рекомендуемый вид занятий для меланхоликов

Часто меланхолики – это люди искусства, библиотекари, садоводы, кондитеры. Им больше подходит работа точная, в сочетании с дипломатичностью в отношениях с людьми. Чуткий, боящийся «открыть свое лицо» меланхолик, больше чем кто-либо может быть ответственен за исполнение задания, предполагающего высокую работоспособность и спокойную обстановку.

В плане самосовершенствования меланхоликам надо быть активными, заниматься шефской помощью, организаторской деятельностью, чтобы ощутить свою значимость, уверенность и повысить самооценку. Этому способствует занятие физкультурой и спортом, в частности, гимнастикой.

Советы родителям:

- не скупитесь на похвалу;- создавайте ситуацию успеха;- детям-меланхоликам легче проявить себя, самоутвердиться в художественной деятельности, музыкальной или изобразительной;- противопоказаны категоричные обращения и отрицательные оценки.

Ошибки родителей