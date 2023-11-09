Как воспитывать ребенка в зависимости от его темперамента
Дети буквально с пеленок демонстрируют характер. Известно, что характер связан с темпераментом.
О типичных ошибках в воспитании детей с преобладанием того или иного темперамента на ЛекториУМе, организованном центром «Вега» для родителей, рассказала доцент кафедры общей и клинической психологии ПИМУ Валерия Катунова.
Дело совсем не в шляпе
«Многие путают темперамент с характером, но это все же разные вещи. Характер – это черты, из которых складывается личность человека, – говорит Валерия. – Темперамент происходит от латинского «temperamentum» – «соразмерность», «правильная мера», «надлежащее соотношение частей». Это природно-обусловленная склонность индивида к определенному стилю поведения, особенности человека, которые обусловливают скорость и интенсивность его реакций, степень эмоциональной возбудимости и уравновешенности, особенности приспособления к окружающей среде».
- сильный, уравновешенный, подвижный тип – сангвиник;сильный, уравновешенный, инертный тип – флегматик;
- сильный, неуравновешенный тип – холерик;
- слабый тип нервной системы – меланхолик.
Исходя из учения о высших типах нервной деятельности Павлова, следует, что сила – это работоспособность клеток коры головного мозга, их выносливость; подвижность – скорость, с которой происходит смена одного нервного процесса другим; уравновешенность – степень соответствия между нервными процессами.
На одну и ту же ситуацию люди разного темперамента реагируют по-разному. Скажем, один человек положил свою шляпу на лавочку, а другой сел на нее. Если хозяин головного убора – холерик, он разозлится и устроит скандал, меланхолик расстроится и заплачет, сангвиник отнесется к инциденту с юмором, а флегматик посмотрит на ЧП философски.
Каждый тип хорош по-своему
Обычно у человека преобладает один наиболее заметный тип (считается главным), на котором основываются черты всех остальных, выраженные в меньшей степени. Для определения преобладающего типа темперамента существуют психологические тесты, один из самых известных тест Айзенка, который используется психологами по сей день.
Сангвиник (Винни-Пух, Буратино, Шарик из мультика «Простоквашино») – жизнелюб и оптимист, охотно рискует и ищет компромиссы, быстро адаптируется, любознателен, ему характерна живая речь. Он часто меняет надоевшие занятия, впечатлителен, довольно легко примиряется со своими неудачами и неприятностями, продуктивен в работе, когда ему интересно, и безразличен, если ему неинтересно.
Флегматик (Кот Леопольд, черепаха Тортилла, Пятачок) – малоподвижный, спокойный, терпеливый, мудрый, миролюбивый, осмотрительный, исполнительный, сосредоточенный, внимательный, в меру общительный.
Холерик (Карлсон, Маша из мультика «Маша и Медведь») – веселый, энергичный, подвижный, возбудимый, настойчивый, общительный. При этом раздражительный, не умеющий сдерживать свои эмоции.
Меланхолик (Пьеро, Ослик, потерявший хвост) – впечатлительный, ранимый, робкий, обидчивый, плаксивый, необщительный, тревожный, нерешительный, застенчивый, сдержанный. При этом отзывчивый, интуитивный, с богатым внутренним миром.
Важно понять и помнить, что не существует «хороших» или «плохих» типов темперамента. Каждый из типов имеет черты, которые при определенных обстоятельствах могут становиться недостатками. Задача родителей и педагогов – развивать положительные, сильные стороны детей, особо подчеркивает Валерия Катунова.
С каждого по способностям
Каждый тип психики больше подходит для одних дел и профессий и меньше для других.
Рекомендуемый вид занятий для сангвиников
Люди с преобладанием данного типа темперамента хорошие водители, саперы, инженеры, менеджеры по персоналу, шоумены, дизайнеры, парикмахеры, врачи, архитекторы, учителя, работники сфер организации и управления.
Приспособительная гибкость сангвиника легко перенесет, например, частые разъезды, смену мест, людей.
Для достижения успехов сангвиникам можно посоветовать поменьше разбрасываться по мелочам, быть целеустремленнее, усидчивее, аккуратнее.
- формировать устойчивые интересы;
- учить доводить начатое до конца;
- формировать критичное отношение к результатам своего труда;обращать внимание на качество выполнения задания;
- предлагать игры и упражнения, требующие сосредоточенности, точности, сдержанности.
Ошибки родителей
Часто родители не обращают внимания на то, что оптимизм и жизнерадостность сангвиника могут перерасти в легкомыслие и непостоянство.
Рекомендуемый вид занятий для флегматиков
Флегматики – прекрасные бухгалтеры, расчетчики, агрономы, водители, юристы, следователи, менеджеры в области рекламного дела, фрезеровщики, программисты.
Для флегматика противопоказаны как поспешность, так и долгие колебания в ответственный момент. Обстоятельность тяжелого на подъем флегматика сослужит службу в деле, где нужны педантичность, умение сосредоточиться, углубиться.
Предпочитает профессии, где «не горел бы на посту», а работал спокойно, без рывков. У флегматиков есть склонность к систематической работе, умение концентрироваться на поставленной задаче, вдумчивость – необходимые профессиональные качества ученого, исследователя.
Советы родителям:
- постепенно развивать активность и подвижность, включая в игры с малой, потом средней, а потом высокой подвижностью;- учитывать низкий темп выполнения задания;- не позволять ребенку откладывать дела на потом, учить его рационально использовать свое время;- следует развивать недостающие ему качества – большую подвижность, активность, не допускать, чтобы он проявлял безразличие к деятельности, вялость, инертность, которые очень легко могут сформироваться в определенных условиях.
Ошибки родителей
Если вы постоянно раздражаетесь и наказываете ребенка за медлительность и неуверенность, у него может выработаться страх перед действием и развиться ощущение своей неполноценности.
Рекомендуемый вид занятий для холериков
Среди холериков встречаются великолепные летчики-испытатели, менеджеры, официанты, артисты. Им подходит сфера обслуживания, юриспруденция, политика, администрирование.
Холерики могут достичь значительных успехов в работе, где ценят напор и безудержность. Ему подойдет занятие, позволяющее использовать его энергию, «охоту к перемене мест», инициативность и быстроту реакций.
Советы родителям:
- развивать способность считаться с чувствами окружающих;- направлять энергию на полезные дела;- чередовать подвижные и активные действия со спокойными занятиями;- предлагать игры и упражнения, требующие сосредоточения, точности, сдержанности.
Ошибки родителей
Жесткий контроль, ограничение активности, гневные требования следить за собой приводят только к нервозности и потере контакта с ребенком.
Рекомендуемый вид занятий для меланхоликов
Часто меланхолики – это люди искусства, библиотекари, садоводы, кондитеры. Им больше подходит работа точная, в сочетании с дипломатичностью в отношениях с людьми. Чуткий, боящийся «открыть свое лицо» меланхолик, больше чем кто-либо может быть ответственен за исполнение задания, предполагающего высокую работоспособность и спокойную обстановку.
В плане самосовершенствования меланхоликам надо быть активными, заниматься шефской помощью, организаторской деятельностью, чтобы ощутить свою значимость, уверенность и повысить самооценку. Этому способствует занятие физкультурой и спортом, в частности, гимнастикой.
Советы родителям:
- не скупитесь на похвалу;- создавайте ситуацию успеха;- детям-меланхоликам легче проявить себя, самоутвердиться в художественной деятельности, музыкальной или изобразительной;- противопоказаны категоричные обращения и отрицательные оценки.
Ошибки родителей
Успокоенные тихим видом замкнутого меланхолика, взрослые часто не замечают его переживаний и проблем. А постоянные упреки в лени, пассивности и неспособности, только больше усугубляют его неуверенность в себе и развивают комплекс неполноценности.Кстати, любая группа людей работает эффективней, если в ней есть представители всех темпераментов. Меланхолики – «совесть» и «тормоза» коллектива, первыми чувствуют, в каком направлении надо начинать поиск.