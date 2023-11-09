Какие фото с детьми нельзя размещать в соцсетях
Не все фото с детьми можно публиковать с точки зрения безопасности. Об этом в статье «Газеты.Ru» рассказала Олеся Васильева, практикующий психолог, преподаватель Московского института психоанализа.
«Первое правило, которого стоит придерживаться – не размещать фото раздетого или полураздетого ребенка. Во-первых, потому что оно может оказаться в руках не очень здоровых людей и использоваться в разных целях. Во-вторых, сам ребенок, когда подрастет, может испытывать дискомфорт и стыд от «цифрового следа», оставленного родителями. Второе правило – это осторожность с геолокацией и различными фонами на фото, по которым понятно, где находится ребенок. Не стоит размещать фото с детскими бейджами, фрагментами документов и прочими элементами идентификации. В этом содержится много информации, которая может привлекать сталкеров», – сообщила Олеся Васильева.
Психолог упомянула о случаях, когда похитители следили за местоположением ребенка из родительских блогов и узнавали адреса детских учреждений.
По словам Олеси Васильевой, важно интересоваться у ребенка, есть ли у него желание быть в социальных сетях, так как нередко размещение детских фото – это родительская потребность.
«Еще один момент, который стоит учесть, – это комментарии, которые ребенок может увидеть под своими фото. Критика, оценочные суждения могут сильно ранить его – детская психика к этому не готова», – предупредила психолог.