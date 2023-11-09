Какие фото с детьми нельзя размещать в соцсетях

«Первое правило, которого стоит придерживаться – не размещать фото раздетого или полураздетого ребенка. Во-первых, потому что оно может оказаться в руках не очень здоровых людей и использоваться в разных целях. Во-вторых, сам ребенок, когда подрастет, может испытывать дискомфорт и стыд от «цифрового следа», оставленного родителями. Второе правило – это осторожность с геолокацией и различными фонами на фото, по которым понятно, где находится ребенок. Не стоит размещать фото с детскими бейджами, фрагментами документов и прочими элементами идентификации. В этом содержится много информации, которая может привлекать сталкеров», – сообщила Олеся Васильева.