Что подарить ребенку на Новый год — 2024?

С приближением самого сказочного праздника — Нового года — у родителей начинаются традиционные терзания: что положить под елку любимому сыну или дочери? Подарок ребенку на Новый год должен быть особенно впечатляющим, потому что от этой ночи дети всегда ждут чудес. О том, как выбрать подарок ребенку любого возраста и на что обращать внимание при выборе игрушек или гаджетов — в материале «Ленты.ру».

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Новогодние праздники отличаются от всех прочих, ведь в эту пору даже взрослые надеются на какие-то волшебные перемены, что уж говорить о детях. Поэтому родителям очень хочется подарить своим отпрыскам сказку — а это, как правило, может быть или что-то совершенно неожиданное, или, наоборот, давно желанное, заветная мечта, которая долго не сбывается.

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В случае, если родители знают, о чем мечтает сын или дочь, для них не будет проблемой выбрать подарок на Новый год. Главное, чтобы детская мечта была по карману. Для всех остальных «Лента.ру» собрала самые оригинальные идеи подарков ребенку, чтобы помочь родителям определиться с выбором.

Подарки для детей до пяти лети

Чтобы выбрать подходящую игрушку для детей до трех-четырех лет, достаточно просто внимательно понаблюдать за ними. Ребенок постоянно играет в машинки? Строит дома из кубиков? Складывает крупные пазлы? Гоняет мяч? Наряжает куклу, обустраивает кукольный дом, рассаживает вокруг себя плюшевых собачек или медведей? В зависимости от этого и выбирайте презент — пусть это будет игрушка, которая больше всего интересует ребенка.

При этом важно, чтобы новая игрушка выделялась на фоне тех, что уже есть у малыша — это даст больше возможности для развивающих игр и, конечно, сильнее порадует ребенка

Вот несколько вариантов подарков для малышей.

Мягкая игрушка

Многие дети обожают зверюшек — и традиционных плюшевых, и их более современные разновидности, например, наполненные гранулами или крупой. Также можно купить мягкую игрушку с озвучкой, которая поет или произносит какие-то слова и фразы — чтобы помочь ребенку научиться произносить слова и строить фразы.

Конструктор

Всевозможные конструкторы — это не только хороший способ занять ребенка на довольно длительное время, но и отличная игрушка для развития мелкой моторики и интеллекта. Только не забывайте — если малышу меньше трех лет, нельзя давать ему конструктор, в котором есть мелкие детали — в процессе игры ребенок может взять их в рот и подавиться.

Кукла

Сегодня выбор кукол в магазинах поистине огромен: это и пупсы, которых порой трудно отличить от настоящих младенцев, и красавицы с набором сменных нарядов, собственным домом и автомобилем. Опять же следует помнить, что маленьким детям нельзя давать куклу с мелкими деталями — сережками и браслетами, которые снимаются, маленькими сумочками, съемной обувью и так далее.

Игрушки для активностей

Активных мальчиков и девочек, которые любят бегать и играть в спортивные игры, точно порадуют игрушки, с которыми можно делать первые шаги в спорте. Например, можно подарить мячик — они бывают с подсветкой, музыкальным сопровождением, всевозможными рисунками. Также отличный вариант — игрушечный набор для боулинга, который включает небольшие легкие кегли и пару легких мячей. Играть в них будет безопасно и для ребенка, и для квартиры.

Шапка и варежки с мордочками животных

Детям очень нравятся такие предметы одежды, особенно, если зверюшка является героем любимого мультфильма или комикса. Поэтому при выборе подарка обращайте внимание на тех персонажей, которые нравятся ребенку больше всего.

Самокат

Разумеется, для малышей следует выбирать самые простые модели, устойчивые, с которых невозможно упасть. Как и в предыдущих вариантах, будет здорово, если он украшен изображением героя любимого мультика.

Кукольный театр

Набор кукол, с помощью которых можно разыгрывать сказки и истории с самых ранних лет, позволит ребенку не только увлечься игрой, но и впервые попробовать себя в роли актера, режиссера и даже художника по декорациям.

Что еще можно подарить самым маленьким:

набор красок или светящихся фломастеров;

бассейн с шариками;

калейдоскоп;

игрушечный мобильный телефон;

ледянку для катания с горок и снежколеп;

велосипед или беговел;

музыкальные инструменты — игрушечную гитару, саксофон, ксилофон, пианино;

ночник с проекцией звездного неба;

игровой коврик на пол;

шоколадное яйцо с сюрпризом и сладкий набор — среди них есть такие, которые включают в себя полезные конфеты на основе сухофруктов и не вредят зубам;

игровую пирамидку;

игрушки для купания в ванне и бассейне; детский фотоаппарат;

пистолет для пускания мыльных пузырей;

держатели для зубной щетки с мультяшными героями.

Подарки для детей пяти-десяти лет

Если ребенок еще верит в Деда Мороза, предложите ему написать волшебнику письмо, причем сделайте это заранее, чтобы иметь достаточный запас времени на поиски указанного подарка. Помните: хотя сейчас практически любую вещь можно заказать на маркетплейсах, в преддверии Нового года они сильно загружены, и доставка может быть задержана на неделю и даже больше.

Детский и семейный психолог Елена Мошкова в беседе с «Лентой.ру» отметила, что не стоит выбирать подарок ребенку-дошкольнику вместе с ним. Дети в этом возрасте еще ждут новогодних сюрпризов, и даже если они озвучили свое желание Деду Морозу или маме с папой, для них остается загадкой, как именно будет выглядеть подарок. Отсюда возникает радость предвкушения и ожидание чуда.

Если же ваш сын или дочь не может внятно сформулировать свои пожелания, придерживайтесь все того же принципа соблюдения интересов ребенка — вы же знаете, чем ему нравится заниматься больше всего Елена Мошкова

Настольная игра

Разновидностей таких игр великое множество, среди них много развивающих — на логику, внимание, реакцию. Бывают настольные игры по сценариям известных книг или фильмов, многие годятся для проведения совместного вечера всей семьей.

Кинетический песок

Хороший подарок для ребенка, склонного к творчеству — кинетический песок. Он дает обширные возможности попробовать себя в изобразительном искусстве и при этом сохраняет рабочее место в относительной чистоте, что немаловажно для родителей.

Наборы юного ученого

Это может быть мини-лаборатория юного биолога, химика, физика и любого другого ученого. Пользуясь таким набором, ребенок не только интересно проводит время, занимаясь экспериментами и опытами, но также включается в процесс познания. Кроме того, не исключено, что такое знакомство с наукой повлияет на выбор будущей профессии.

Профессиональный набор

Этот вариант в целом похож на предыдущий. Тематические готовые наборы для разных профессий, например, врача, парикмахера, кулинара, помогут ребенку открывать для себя мир взрослых и узнавать о разнообразии возможных специальностей.

Набор для творчества

Рисование на воде, лепка из гипса, выжигание по дереву, мозаичные картины из стразов, наборы для бисероплетения — вариантов для поиска себя в изобразительном искусстве очень много. Если ребенок склонен к усидчивости и креативу, такой подарок точно придется ему по душе.

Пазлы

Собирать картинку из отдельных кусочков — любимое занятие многих детей и взрослых. Это занятие тренирует терпение, внимание, усидчивость и образное мышление. Если пазл сложноват для ребенка, вполне можно присоединиться к нему и заняться сборкой вместе.

Что еще можно подарить детям от пяти до десяти лет:

3D-ручка; набор для выращивания зелени; кроссовки с колесиками или подсветкой; акваферма; фотоаппарат мгновенной печати; набор красок для росписи по ткани; снегокат или тюбинг; посещение аквапарка; воздушный змей; спортивная стенка для дома; карта мира с подсветкой; меховые наушники; набор для настольного тенниса; набор фокусника.

Подарки подросткам

Когда сын или дочь еще не стали взрослыми, но уже перестали быть детьми, придумать подарок, который придется по душе, особенно трудно. Тут приходится ориентироваться уже не только на индивидуальные вкусы тинейджера, но и на общие подростковые тенденции.

Конечно, лучше всего, если ребенок сам озвучит свои пожелания, но если он не может этого сделать, или его запросы не соответствуют материальным возможностям родителей, придется что-то придумывать Елена Мошкова

Смартфон

Современный гаджет хорошего качества и раскрученной фирмы сегодня является не только удобным помощником в повседневных делах, но и признаком статуса. Вдобавок для детей это еще и важнейший атрибут социализации. Родителям иногда кажется, что если у ребенка уже есть нормальный смартфон, то зачем ему другая, более новая модель? А нужна она по перечисленным выше причинам. Поэтому если есть возможность, порадуйте своего ребенка.

Очки виртуальной реальности

Такие гаджеты бывают разных видов. Одни функционируют как держатель для смартфона со встроенными линзами, который позволяет смотреть видео с 360-градусным обзором. Другие, более дорогие, которые чаще называют VR-системами — имеют форму шлема и отличную графику. С их помощью можно погрузиться в виртуальный мир полностью.

Аппарат для попкорна

Попкорн, столь любимый подростками, можно есть не только в кинотеатре, но и за просмотром фильма у себя дома. Этот электрический аппарат несложен в использовании, и подросток легко справится с процессом приготовления лакомства.

Гироскутер

Это средство передвижения одновременно является и популярным молодежным развлечением, и отличным тренажером, который учит держать равновесие. Гироскутеры бывают самых разных расцветок, обычно они очень яркие, а в некоторых даже предусмотрена подсветка, так что это отличный вариант для активного подростка.

Рюкзак

Для современных детей рюкзак — это не просто заплечная сумка, но и стильный аксессуар. Тут главное угадать с формой и расцветкой. Лучше брать вместительную модель, в которую могут поместиться школьные учебники или крупные гаджеты, например, ноутбук.

Электронная книга

Для любителей чтения это очень полезная вещь — туда можно загружать любые тексты, как по школьной программе, так и художественную литературу в жанре фэнтези, детективы и любимые стихи. Целая библиотека в одном небольшом устройстве.

Одежда и обувь

В отличие от детей младшего и среднего возраста, которые вряд ли оценят такие подарки, для подростков кроссовки, худи, джинсы от известных брендов скорее всего окажутся очень желанными. Главное, чтобы вещь была именно такой, какую хочет ребенок, поэтому перед покупкой стоит обсудить этот вопрос с ним.

Другие варианты подарков для подростков:

смарт-часы; 3D-чехол для смартфона; кресло-мешок; клавиатура и мышь с подсветкой; набор для приготовления пряников; синтезатор; набор для варки мыла; цифровой микроскоп; радиоуправляемый вертолет.

Эти вещи подойдут для подростков обоих полов, так что отдельно составлять список лучших идей подарков мальчику не имеет смысла. А вот для девочек-подростков есть еще ряд вариантов.

Ювелирные украшения

Это могут быть ювелирные изделия из серебра и золота со вставками из драгоценных и полудрагоценных камней или без таковых. Также девочке-подростку может понравиться качественная бижутерия, например, украшения ручной работы. В любом случае о предпочтениях дочери лучше узнать заранее.

Домашняя пижама

Многие девочки обожают уютные и красивые домашние костюмы — тем более что сейчас дети проводят дома за компьютером значительно больше времени, чем раньше. Сейчас магазины предлагают широкий выбор пижам в стиле популярных сериалов и аниме — если дочь увлекается чем-то таким, ее точно порадует домашний костюм, который напоминает о любимых героях.

Косы с канекалоном

Это искусственные пряди, которые крепятся с помощью незаметных заколок и позволяют девочке радикально менять имидж без вреда для волос. Также можно оплатить для дочери поход в салон, где опытный мастер заплетет ей красивые цветные косы, которые девочка сможет носить в течение нескольких недель.

Соли и бомбочки для ванны

Шипучие шарики и ароматная соль с блестками способны превратить купание в ванне в настоящий спа-ритуал. Во многих магазинах продаются целые наборы, которые включают в себя средства для ванн самых разных цветов и запахов.

Наборы косметики

Даже если по мнению родителей краситься девочке-подростку еще рано, и они не одобряют ее «боевой раскрас», бороться с этим бесполезно. Лучше подарить дочери качественную косметику — такой подарок не только порадует ребенка, но и сохранит нежную кожу от вредного воздействия дешевой пудры или тонального крема, которые забивают поры.

Как еще можно порадовать ребенка в Новый год?

Помимо вещей, ребенку можно подарить поход в цирк, театр или в аквапарк, подарочные сертификаты на творческие мастер-классы и курсы, абонементы в спортивные секции и так далее. Здесь нужно отталкиваться от возраста и интересов ребенка. Кстати, это отличный вариант подарков для разных детей — многодетным родителям на заметку.

Многие дети пришли бы в восторг от возможности полетать на дельтаплане или поехать на каникулы в пансионат с обучением езде на лошадях, кто-то был бы рад попасть в секцию большого тенниса или побывать с родителями в Карелии или на Камчатке. Вариантов может быть очень много.

Этот вид подарков наиболее полезный и познавательный. Однако тут родителям следует быть осторожными: есть искушение под видом подарка попытаться приобщить ребенка к занятию, которое ему совсем не нравится Елена Мошкова

Эксперт пояснила: если подросток стремится дистанцироваться от родителей, не стоит дарить ему совместное путешествие. А если он не хочет плавать, то подарок в виде абонемента в бассейн вряд ли его порадует. То же касается и маленьких детей: тем, кто не любит ходить в театр, не следует дарить билеты даже на самый впечатляющий с точки зрения родителей спектакль.

«А вот что, скорее всего, станет беспроигрышным вариантом — это организация новогоднего праздника для компании друзей ребенка. Для детей младшего возраста — в детском клубе, зоопарке, панда-парке, для подростков — в кафе, лофте или на квесте. Это может быть и тематическая вечеринка — например, по мотивам любимого фэнтези, в пиратской тематике и так далее», — добавила психолог.