Что делать, если ребенок постоянно симулирует болезнь

Все дети периодически жалуются на недомогание. Но далеко не все из них действительно нездоровы. Психологи рассказали, как отличить реальную болезнь от симуляции и как бороться с желанием ребенка «поболеть вволю».

© Мир24

Почему дети симулируют?

Видео дня

«Причины, по которым дети симулируют болезни, чтобы избежать похода в школу, могут быть разными», – говорит психолог Екатерина Мудрова.

Вот только самые очевидные:

Страх

Ребенок может испытывать страх или тревогу, связанные с учебной средой, социальным взаимодействием или другими факторами и использовать симуляцию болезни в качестве способа избежать их.

Буллинг

Если школьник сталкивается с хулиганством или издевательствами в учебном заведении, он может симулировать болезнь, чтобы избежать некомфортных ситуаций и защитить себя.

Негативный опыт

Предыдущий негативный опыт в школе, такой как неудачи в учебе или конфликты с учителями и одноклассниками, может привести к симуляции болезни, чтобы избежать повторения таких ситуаций.

Усталость и желание поиграть

Ребенок может быть неудовлетворен своей ролью в школьном коллективе, у него может быть конфликт с учителем или рост неуспеваемости на фоне повышенной ответственности. Наконец, он вправе просто устать. Не исключена и потеря интереса к учебе на фоне планов потратить время более интересно. Но особенно важно исключить реальные заболевания, которые, к сожалению, тоже могут обостряться на фоне стресса, говорит профессор Финансового университета при Правительстве России Александр Цыганов.

По словам психолога, травмотерапевта Натальи Шуваевой, ситуация, когда ребенок начинает симулировать болезнь, чтобы избежать похода в школу, представляет собой комплексную проблему, требующую внимательного и вдумчивого подхода со стороны родителей. Это поведение должно вызывать серьезное беспокойство и тревогу у взрослых, ведь оно может быть индикатором глубоких эмоциональных и психологических трудностей у школьника.

Что делать, если ребенок готов хворать при каждом удобном случае?

Первым шагом является внимательное наблюдение за поведением ребенка.

«Задайте себе вопросы: с какой частотой это происходит? Есть ли какие-то определенные обстоятельства, при которых сын или дочь начинает жаловаться на болезнь? Это позволит вам лучше понять причины такого поведения», – говорит Наталья Шуваева.

Если у вас есть подозрения, что болезнь может быть реальной, важно обратиться к врачу для медицинского осмотра. Профессиональная оценка состояния здоровья поможет определить, действительно ли есть причина для его отсутствия в школе. В случае, если реальной угрозы для здоровья нет – переходим к диалогу.

Поговорите с ребенком

Важно создать доверительную обстановку, где маленький человек чувствует, что его мнение важно. Спросите о его чувствах и переживаниях по поводу школы. Слушайте внимательно и без осуждения. Ребенку необходимо чувствовать, что в любой ситуации вы будете на его стороне, что вы его поддержите и поможете справиться со сложившейся ситуацией.

Ни в коем случае не обесцениваете его мысли и чувства фразами «это временно», «все наладится» и пр. Поймите, то, что сейчас с ним происходит, крайне важно для вашего школьника, и ему не просто с этим справиться в одиночку. Будьте для него опорой.

Идентифицируйте причины стресса

Ребенок может испытывать стресс из-за различных причин, о которых уже сказано выше. Попробуйте доступными способами выяснить, что именно может быть источником тревоги.

«Обязательно посетите школу, – говорит Екатерина Мудрова. – Обратитесь к преподавателям или психологу в школе, чтобы получить дополнительную информацию о том, как сын или дочь ведет себя в классе и какие могут быть причины его переживаний. Это поможет более глубоко понять ситуацию».

Помогите справиться с эмоциями

Научите ребенка здоровым методам справляться со стрессом, включая релаксационные техники, физические упражнения, творческие занятия и многое другое. При этом важно, чтобы вы начали этот процесс вместе. Совместные занятия позволят укрепить вашу взаимосвязь, построить более доверительные отношения. В этом случае очень важно следить за тем, чтобы ваш школьник не сбегал от своих проблем в хобби, но оно оставалось способом релаксации

Разработайте план действий

Совместно с ребенком разработайте план действий, который поможет ему справляться с трудностями в школе. По желанию сына или дочери вы можете включить в этот план поддержку учителей, репетиторов, или даже друзей.

Создайте безопасное пространство

«Поддерживайте открытое и доверительное общение с ребенком, создавая безопасную и поддерживающую атмосферу в доме, – говорит Екатерина Мудрова. – Это поможет ему чувствовать себя увереннее и поможет преодолеть трудности в школе. Помните, что каждая ситуация индивидуальна, и важно прислушиваться к потребностям и эмоциям вашего школьника. Обеспечьте ему поддержку и помощь, чтобы он мог преодолеть свои страхи и проблемы и развиваться в учебной среде».

По словам детского и семейного психолога Олеси Фатеевой, родителям следует отказаться от критики в адрес ребенка, даже если у него что-то плохо получается. Лучше использовать стратегию поддержки. Если вашему школьнику трудно выполнять домашнее задание, нужно поддержать его, а не наказывать, тем самым вызывая отвращение к учебе. Разделите объем заданий на небольшие кусочки и предложите выполнить их ребенку с перерывами. Откажитесь от наказания и угроз за плохие оценки. Для младших школьников подойдет метод «Зеленой ручки» – сконцентрируйте внимание школьника на удачных моментах выполненного задания.

Почему именно зеленый цвет?

«Это цвет природы, символ гармонии и умиротворения, – говорит Олеся Фатеева. – Зеленым цветом помечаются красиво выполненные задания, верные ответы, ровные буквы. Детям приятна похвала и они стараются еще больше, если понимают – «я могу, у меня получается». Достижения, пусть и небольшие, вдохновляют детей на новые успехи. В результате учеба приносит удовольствие, маленькие победы придают уверенность в своих силах».

Выделять надо лучшее, отмечает эксперт. «Вот эту задачу ты решил идеально!» «Посмотри, какие ровные и красивые буквы здесь получились!». «Ты сегодня так аккуратно повесил школьную одежду, просто замечательно!». Ребенок будет концентрироваться на положительном варианте и бессознательно пытаться это повторить. Эмоциональное благополучие и уверенность в себе помогут школьнику не бояться школы и учителей.

Экспресс-советы родителям

Итак, подведем итоги. Как же родителям реагировать в тот момент, когда их школьник заявляет, что плохо себя чувствует? Рассказывает детский психолог Екатерина Маденко.

Послушайте и проявите внимание.

Найдите время, чтобы выслушать ребенка и понять, что именно беспокоит его или с чем он не хочет сталкиваться в школе.

Не обвиняйте и не наказывайте школьника за его чувства. Постарайтесь понять, есть ли какие-либо специфические проблемы, с которыми он не справляется или о которых ему трудно говорить.

Покажите ребенку, что его чувства и заботы важны и что он может обсудить свои проблемы с вами без страха или осуждения.

Запишите чадо к врачу, чтобы провести осмотр и убедиться, что ребенок на самом деле здоров.

Если врач подтверждает его здоровье, объясните школьнику, что важно быть честным. Что посещение школы является важной и необходимой частью его жизни и развития.

Введите ряд ограничений на пребывание дома. Например, без вайфая и гаджетов (всегда на время болезни).

Постарайтесь найти наиболее эффективный способ поддержки отпрыска в школе. Например, с помощью учителя или школьного психолога.

Расскажите, как справляться с трудностями, помогите развить необходимые навыки и обеспечьте поддержку в образовательном процессе.

Постарайтесь создать позитивную обстановку. Хвалите ребенка за достижения и старания, поддерживайте коммуникацию с учителями.

Помогите дочери или сыну увидеть положительные аспекты школы, такие как дружба, общение и возможность стать успешным. Поощряйте его участие в интересных школьных мероприятиях или внеклассных занятиях. Иногда успех в чем-то внеурочном рождает положительное отношение к школе в целом.