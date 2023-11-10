Стало известно, действительно ли дети становятся гиперактивными от сладкого

Мифы порой оказываются сильнее науки. Как раз так и произошло с исследованиями вопроса, могут ли сладости вызывать гиперактивность у детей. Убедительные научные данные были получены еще в середине 90-х. В самом известном эксперименте одной группе матерей сказали, что их детям давали сахар, а другой — что искусственный подсластитель. Затем каждую женщину попросили оценить поведение своего ребенка на предмет гиперактивности.

На самом деле всем давали сахарозаменитель, но родители детей, которые якобы наелись сахара, с большей вероятностью говорили о гиперактивности. Так и стало известно, что сахар сам по себе тут ни при чем. Почему же миф жив до сих пор? Во-первых, идея кажется правдоподобной, поскольку организм действительно сжигает сахар для получения энергии. Во-вторых, репутация сахара приводит к тому, что родители неправильно интерпретируют поведение ребенка и списывают чрезмерную активность на влияние конфет.