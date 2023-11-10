Как быть, если ребенок просит домашнее животное

Ребенок просит завести питомца: как быть и какое животное лучше выбрать
Не секрет, что домашние любимцы могут оказывать положительное влияние на развитие детей. Они учат ответственности, помогают укрепить иммунитет, да и просто приносят радость. Но решиться завести питомца бывает непросто. Что делать, если ребенок настойчиво просит купить ему маленького друга? Об этом MIR24.TV спросил специалистов.
Пять причин завести питомца
«Завести домашнее животное – значит приобрести еще одного члена семьи, компаньона на долгие годы. Это приносит огромную эмоциональную и социальную пользу детям», – считает психолог, практик EMDR и судебный эксперт Екатерина Франскевич.
В первую очередь, наличие домашних животных положительно влияет на физическую активность ребенка, отмечает специалист. «Уровень активности детей, имеющих домашних животных, значительно выше, что способствует выполнению и даже превышению ими суточной нормы физической нагрузки, а это, в свою очередь, снижает риск развития детского ожирения и диабета», – говорит Франскевич.
Также эксперт уверена, что питомцы побуждают подрастающее поколение к знаниям: «У многих детей появляется интерес к глубокому изучению животного мира и природы. К тому же, младшие школьники могут оттачивать свои навыки чтения перед своими питомцами».
«Уход за домашним животным приучает детей к ответственности и помогает развивать их воспитательную сторону, что особенно полезно для мальчиков, которые обычно не испытывают себя в роли воспитателей в период становления», – добавляет Екатерина Франскевич.
Кроме того, по мнению психолога, дети, у которых есть домашние животные, лучше адаптируются, более уверены в себе и лучше контролируют импульсы и эмоции.
С этим соглашается и старший преподаватель Кинологического развивающего центра Анастасия Подорожная:
«Дети, наблюдая за реакциями животного, учатся понимать его настроение и состояние. И через это понимание лучше осознают и контролируют не только свои эмоции, но и собственное тело. Питомец предоставляет ребенку возможность изучать и познавать природу в целом, узнавать о взаимосвязи между живыми организмами и их окружением, включая людей».
Важный разговор
Прежде чем поддаться на детские уговоры и принести в дом нового члена семьи, родители должны обсудить с ребенком принципиально важные моменты.
«Постарайтесь объяснить, что животное – это не игрушка и не человек: у него есть свои видовые особенности и потребности. У питомца есть свои личные границы, и он не всегда настроен на контакт и «общение». Например, животное нельзя будить, дразнить, удерживать против воли, толкать, отнимать у него любимые игрушки», – предупреждает менеджер центра по временному содержанию и поиску постоянного дома для домашних животных Vetcity Adoption Маргарита Чернова.
«Расскажите, что с появлением питомца дома очень важно поддерживать чистоту и порядок: собаки и кошки могут заинтересоваться мелкими игрушками и проглотить их. Это может быть опасно для здоровья и даже жизни животного», – говорит эксперт.
Специалист также отмечает: «Некоторая привычная для человека еда может вызвать отравление у животных, поэтому нельзя угощать питомца чем захочется. А еще нужно следить, чтобы дверь в ванную комнату или туалет, где стоит лоток или лежит пеленка, всегда были открыты».
«Помните: даже если дети дают вам пылкие обещания и клятвы, что будут заботиться о своем новом питомце, велика вероятность того, что они не сдержат слова, и большую часть тяжелой работы придется делать вам. Убедитесь, что у вас и/или вашего супруга есть время и силы на заботу о животном, иначе оно и его влияние на ваш дом могут стать совершенно неуправляемыми», – предупреждает психолог Екатерина Франскевич.
Слова и разговоры – это хорошо, но лучше всего – дать ребенку возможность почувствовать себя хозяином на деле. Психолог и практикующий коуч Марина Багаева предлагает обратиться в приют для животных и договориться о часах визита: «Выберите подопечного и приходите в определенное время, ухаживайте за животным, а спустя два-три месяца примите решение».
«Договоритесь об изменении режима ребенка – ранний подъем, прогулка в любую погоду, как будто выводит собаку, каждый день пылесос, ведь от животного много шерсти, мыть пол – следы от лап. Если все договоренности будут выполняться, можно обсудить покупку животного», – добавляет эксперт.
Аргументированный отказ
В некоторых случаях даже самые настойчивые просьбы детей о покупке любимца требуют категоричного отказа. По мнению Марины Багаевой, в этих случаях также важно оставаться в диалоге с ребенком и не игнорировать его запрос:
«Скажите правду, чтобы ребенок понял – вы не против его идеи, но есть ограничения. Что говорить: «Я тоже еще с детства хотела собаку. Но сейчас у меня нет возможности гулять с ней. А пока ты еще малыш, мы не можем отпускать тебя одного на улицу».
«Если жилье не подразумевает содержание питомца, скажите: «Я тебя понимаю, но пока у нас нет места для кошки/собаки. Как только построится наш дом, мы обсудим этот вопрос. Если есть аллергия на шерсть животных, можно сказать: «Сейчас опасно для здоровья держать животное в доме. После того как симптомы уйдут и лечение поможет, мы вернемся к обсуждению», – комментирует специалист.
«Отказ должен быть категоричным в случае, если сам родитель не готов или не хочет заводить животное, – считает Маргарита Чернова. – Ответственность за питомца несут все члены семьи, и в первую очередь – взрослые».
«Продолжительность жизни кошки или собаки может достигать 15-20 лет – высока вероятность остаться с животным один на один, когда ребенок вырастет и уедет из родительского дома. Если вы не видите для себя такого будущего, лучше не заводить питомца исключительно для ребенка», – говорит спикер.
«Также необходимо оценить свое свободное время, сможете ли вы уделять его уходу за питомцем. Еще один важный момент – финансовые возможности. Это касается как регулярных расходов, например, на качественный корм, так и экстренных случаев, когда необходимо оплатить помощь ветеринара и лечение», – добавляет эксперт.
Выбор питомца
При выборе нового члена семьи важно учитывать личностные особенности будущего маленького хозяина. Отталкивайтесь от темперамента ребенка, подсказывает психолог Марина Багаева:
«Эмоциональным, активным детям – холерикам и сангвиникам – больше подойдет собака. С ней ребенок сможет много играть, развиваться интеллектуально и физически, а дрессировка животного поможет дисциплинировать и его».
Щенка стоит выбрать и в том случае, если вы хотите улучшить адаптивность и физические возможности ребенка, говорит специалист: «Ребенку придется выходить из дома, чтобы выгуливать собаку, общаться и чаще бывать на улице».
Детям-меланхоликам, любящим тишину, подойдет кошка. А флегматичным натурам стоит подумать о рыбках, рептилиях и грызунах, отмечает психолог.