Как быть, если ребенок просит домашнее животное

Не секрет, что домашние любимцы могут оказывать положительное влияние на развитие детей. Они учат ответственности, помогают укрепить иммунитет, да и просто приносят радость. Но решиться завести питомца бывает непросто. Что делать, если ребенок настойчиво просит купить ему маленького друга? Об этом MIR24.TV спросил специалистов.

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Пять причин завести питомца

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«Завести домашнее животное – значит приобрести еще одного члена семьи, компаньона на долгие годы. Это приносит огромную эмоциональную и социальную пользу детям», – считает психолог, практик EMDR и судебный эксперт Екатерина Франскевич.

В первую очередь, наличие домашних животных положительно влияет на физическую активность ребенка, отмечает специалист. «Уровень активности детей, имеющих домашних животных, значительно выше, что способствует выполнению и даже превышению ими суточной нормы физической нагрузки, а это, в свою очередь, снижает риск развития детского ожирения и диабета», – говорит Франскевич.

Также эксперт уверена, что питомцы побуждают подрастающее поколение к знаниям: «У многих детей появляется интерес к глубокому изучению животного мира и природы. К тому же, младшие школьники могут оттачивать свои навыки чтения перед своими питомцами».

«Уход за домашним животным приучает детей к ответственности и помогает развивать их воспитательную сторону, что особенно полезно для мальчиков, которые обычно не испытывают себя в роли воспитателей в период становления», – добавляет Екатерина Франскевич.

Кроме того, по мнению психолога, дети, у которых есть домашние животные, лучше адаптируются, более уверены в себе и лучше контролируют импульсы и эмоции.

С этим соглашается и старший преподаватель Кинологического развивающего центра Анастасия Подорожная:

«Дети, наблюдая за реакциями животного, учатся понимать его настроение и состояние. И через это понимание лучше осознают и контролируют не только свои эмоции, но и собственное тело. Питомец предоставляет ребенку возможность изучать и познавать природу в целом, узнавать о взаимосвязи между живыми организмами и их окружением, включая людей».

Важный разговор

Прежде чем поддаться на детские уговоры и принести в дом нового члена семьи, родители должны обсудить с ребенком принципиально важные моменты.

«Постарайтесь объяснить, что животное – это не игрушка и не человек: у него есть свои видовые особенности и потребности. У питомца есть свои личные границы, и он не всегда настроен на контакт и «общение». Например, животное нельзя будить, дразнить, удерживать против воли, толкать, отнимать у него любимые игрушки», – предупреждает менеджер центра по временному содержанию и поиску постоянного дома для домашних животных Vetcity Adoption Маргарита Чернова.

«Расскажите, что с появлением питомца дома очень важно поддерживать чистоту и порядок: собаки и кошки могут заинтересоваться мелкими игрушками и проглотить их. Это может быть опасно для здоровья и даже жизни животного», – говорит эксперт.

Специалист также отмечает: «Некоторая привычная для человека еда может вызвать отравление у животных, поэтому нельзя угощать питомца чем захочется. А еще нужно следить, чтобы дверь в ванную комнату или туалет, где стоит лоток или лежит пеленка, всегда были открыты».

«Помните: даже если дети дают вам пылкие обещания и клятвы, что будут заботиться о своем новом питомце, велика вероятность того, что они не сдержат слова, и большую часть тяжелой работы придется делать вам. Убедитесь, что у вас и/или вашего супруга есть время и силы на заботу о животном, иначе оно и его влияние на ваш дом могут стать совершенно неуправляемыми», – предупреждает психолог Екатерина Франскевич.

Слова и разговоры – это хорошо, но лучше всего – дать ребенку возможность почувствовать себя хозяином на деле. Психолог и практикующий коуч Марина Багаева предлагает обратиться в приют для животных и договориться о часах визита: «Выберите подопечного и приходите в определенное время, ухаживайте за животным, а спустя два-три месяца примите решение».

«Договоритесь об изменении режима ребенка – ранний подъем, прогулка в любую погоду, как будто выводит собаку, каждый день пылесос, ведь от животного много шерсти, мыть пол – следы от лап. Если все договоренности будут выполняться, можно обсудить покупку животного», – добавляет эксперт.

Аргументированный отказ

В некоторых случаях даже самые настойчивые просьбы детей о покупке любимца требуют категоричного отказа. По мнению Марины Багаевой, в этих случаях также важно оставаться в диалоге с ребенком и не игнорировать его запрос:

«Скажите правду, чтобы ребенок понял – вы не против его идеи, но есть ограничения. Что говорить: «Я тоже еще с детства хотела собаку. Но сейчас у меня нет возможности гулять с ней. А пока ты еще малыш, мы не можем отпускать тебя одного на улицу».

«Если жилье не подразумевает содержание питомца, скажите: «Я тебя понимаю, но пока у нас нет места для кошки/собаки. Как только построится наш дом, мы обсудим этот вопрос. Если есть аллергия на шерсть животных, можно сказать: «Сейчас опасно для здоровья держать животное в доме. После того как симптомы уйдут и лечение поможет, мы вернемся к обсуждению», – комментирует специалист.

«Отказ должен быть категоричным в случае, если сам родитель не готов или не хочет заводить животное, – считает Маргарита Чернова. – Ответственность за питомца несут все члены семьи, и в первую очередь – взрослые».

«Продолжительность жизни кошки или собаки может достигать 15-20 лет – высока вероятность остаться с животным один на один, когда ребенок вырастет и уедет из родительского дома. Если вы не видите для себя такого будущего, лучше не заводить питомца исключительно для ребенка», – говорит спикер.

«Также необходимо оценить свое свободное время, сможете ли вы уделять его уходу за питомцем. Еще один важный момент – финансовые возможности. Это касается как регулярных расходов, например, на качественный корм, так и экстренных случаев, когда необходимо оплатить помощь ветеринара и лечение», – добавляет эксперт.

Выбор питомца

При выборе нового члена семьи важно учитывать личностные особенности будущего маленького хозяина. Отталкивайтесь от темперамента ребенка, подсказывает психолог Марина Багаева:

«Эмоциональным, активным детям – холерикам и сангвиникам – больше подойдет собака. С ней ребенок сможет много играть, развиваться интеллектуально и физически, а дрессировка животного поможет дисциплинировать и его».

Щенка стоит выбрать и в том случае, если вы хотите улучшить адаптивность и физические возможности ребенка, говорит специалист: «Ребенку придется выходить из дома, чтобы выгуливать собаку, общаться и чаще бывать на улице».