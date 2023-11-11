Врач Зятенкова рассказала, как правильно сбивать температуру у детей

Если ребенок хорошо переносит повышение температуры - он не вялый, не сонливый, у него сохранен аппетит, то температуру 38 градусов сбивать не нужно. Об этом сказала руководитель клиники предиктивной и интегративной медицины НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России Елена Зятенкова.

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Но если у ребенка есть хронические или неврологические заболевания, расстройства аутистического спектра, ни в коем случае нельзя доводить температуру до 38, нужно снижать обязательно. Также как нужно снижать, если ребенок плохо переносит температуру. И в любом случае надо обратиться к врачу, чтобы не пропустить начало серьезного заболевания.

"Чем младше ребенок, тем быстрее развиваются у них заболевания", - отметила Елена Зятенкова в эфире Telegram-канала Минздрава России.

Что категорически нельзя делать, это обтирать детей спиртом или уксусом, продолжает она. У детей высокая всасываемость через кожу, и если ребенка обтирать этими жидкостями, они моментально всасываются в кровоток, и сильно увеличивается нагрузка на печень, что особенно вредно в период болезни ребенка.

Также не нужно обтирать ребенка холодной водой или закутывать в мокрые простыни. Во время температуры у ребенка расширяются сосуды, и если начать наносить на кожу холодную воду, это может привести к спазму и только навредит, продолжает врач.