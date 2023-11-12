На ОГЭ по математике официально разрешили пользоваться калькулятором

Школьникам на основном государственном экзамене (ОГЭ) по математике разрешили использовать непрограммируемый калькулятор. Об этом сказано в приказе, который был подписан ректором Московского физико-технического института (МФТИ) Дмитрием Ливановым и опубликован на сайте ФИПИ.

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Теперь на ОГЭ по математике в следующем году школьники смогут взять с собой калькулятор с возможностью вычисления тригонометрических функций, линейку без справочной информации и использовать выдаваемые справочные материалы.