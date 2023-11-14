Ученые назвали группу крови женщин, которые чаще рожают гениев

Ученые выяснили, женщины с какой группой крови имеют высокие шансы стать матерями гениев. По данным генетиков из Стэнфорда, это женщины с первой группой крови.

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Связь между первой группой крови мамы и ребенка с высоким уровнем интеллекта прослеживается чаще, чем среди женщин с другой группой крови, рассказали ученые.

Но они объяснили, что такая статистика объясняется тем, что женщины с первой группой реже беременеют. В то же время, генетики установили, что дети с крепким иммунитетом от таких матерей действительно рождаются чаще.