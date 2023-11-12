За пятерку пять рублей: как повысить мотивацию школьника к учебе

Деньги в качестве мотивации ребенка к учебе чаще используют отцы, нежели мамы, предпочитающие иные способы поощрения, например, устную похвалу. К такому выводу по результату недавнего опроса пришли аналитики сервиса по поиску работы Suрerjob.

Мечта родителей — ребенок, который хорошо учится и охотно помогает по хозяйству. Но попробуй уговори чадо сесть за уроки, убрать в комнате, если ему неинтересно или попросту лень. Вот тогда в дело и вступают всевозможные варианты мотивации — от кнута, как говорится, до пряника. На горох двоечника и лоботряса, ясное дело, уже никто не ставит. Но захваливать чадо вроде бы тоже не очень педагогично. Кто и когда решил, что повышать успеваемость и прилежность «лучше деньгами», сейчас вряд ли кто вспомнит. Но метод, подогреваемый пропагандой денежных отношений, пошел в народ, обретя популярность в качестве современного подхода к воспитанию.

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Пятерки по таксе

По словам кандидата психологических наук Люции Сулеймановой, в педагогике тема денежного поощрения детей пережила несколько взаимоисключающих подходов.

— Считалось, что «деньги портят ребенка», потом заговорили о необходимости карманных средств, — говорит она. — Далее пришло веяние, что детей нужно сызмальства приучать зарабатывать, но при этом контролировать все его траты и требовать чеки за каждый чих. Сегодня, пожалуй, наступило время золотой середины. Вариантов мотивации много, и если нащупать верный, его можно использовать с максимальной пользой для ребенка.

Соблазн пойти по самому простому пути товарно-денежных отношений велик. Да и важность финансовой грамотности в наше время активно пропагандируется.

Как выяснили аналитики, 67 процентов родителей подкрепляют похвалу всевозможными материальными поощрениями. Чаще всего школьников мотивируют покупкой того, о чем просит сам ребенок. Среди других вариантов — подарки, сладости, «добро» поиграть на компьютере или посмотреть кино подольше. 12 процентов родителей, чтобы стимулировать детей хорошо учиться и помогать близким, используют денежную мотивацию, придумывая разные схемы.

В свое время мама одноклассницы моего сына Татьяна для своей дочери расписала целый «прейскурант»: пятерка по математике стоила в нем дороже всего, целых 500 рублей. А вот хорошая оценка по литературе — всего 200. Поинтересовалась у нее, по какому принципу «ценник» формируется. Ответ огорошил: дочка в технический вуз будет поступать, поэтому одни предметы в приоритете, другие — нет.

Помощь по хозяйству, как и успехи по «никчемным», по мнению мамы, предметам, например физкультуре, не оплачивались совсем: нечего, мол, на это время тратить.

Подход показался странным, но на идею мотивировать рублем я, признаться, повелась. Пару дней метод реально работал. Мои сыновья устроили между собой соревнование и старались угодить во всем.

Таксу я не устанавливала, решив действовать, как на распродаже: все по 100 рублей! Через неделю поняла, что это накладно и неэффективно: мальчики на «отлично» прыгали через «козла» , учили легкий стишок, списывали у прилежных учеников домашнее задание и в конце недели выставляли мне счет. До штрафов за двойки я не додумалась. А решив «поднять ставку» за хотя бы четверку по алгебре, наткнулась на ленивый зевок старшего сына:

«Да ну-у, — недовольно протянул он. — Мне пока деньги не нужны». Тут-то я и поняла, что потерпела фиаско.

Заглянув недавно на один из родительских форумов, поняла, что тема по-прежнему актуальна. «У меня дочка только за деньги читать научилась, велосипед себе купила, — пишет папа пятиклассницы Олег П. — Мне в детстве тоже родители деньги давали за учебу. Не вижу в этом ничего плохого, мы живем в эпоху рыночных отношений».

Однако согласны с этой точкой зрения не все:

«На старости лет у дочурки стакан воды попросишь — такса пять тысяч будет», — отвечает ему некая Ольга.

Словом, нащупать золотую середину участникам спора так и не удалось.

А тема «дети и деньги» продолжает лидировать на всевозможных дискуссионных площадках сети.

Кнут и пряник

Кто же все-таки прав? С одной стороны, очевидно, что с детства полезно осваивать финансовую грамотность. По мнению директора департамента коммуникационной политики финансового маркетплейса «Выберу.ру» Анны Романенко, ребенок должен понимать, что деньги зарабатываются в ответ на полезное действие.

«Именно для того, чтобы наглядно объяснить, как копить, распределять и тратить средства, стоит вводить денежную мотивацию», — говорит она.

Но если есть система поощрений, значит, по логике, должны быть и наказания. Многие родители такой подход, судя по результатам опросов, тоже практикуют.

За хорошие оценки деньги дают, за плохие — отнимают. Психолог Марина Гончар-Ракитская не считает такую правильной:

«Сколько тогда платим маме за приготовленный ужин? А папе за прибитую полку? Так возникает модель товарно-денежных отношений в семье, словно дается право ничего не делать без оплаты», — говорит она.

Действительно, кто при таком подходе останется в выигрыше и кто кому в итоге будет должен, не совсем понятно. Да и вопрос, могут ли быть между детьми и родителями торговые отношения, остается открытым.

— Учеба — это работа, а хорошую работу принято поощрять, — высказывает свою точку зрения учитель высшей категории Евгения Заевская. — Но не за каждую оценку, а по результатам триместра и года. И поставить условие, что часть денег нужно складывать в копилку. Такая мотивация хороша, но не стоит забывать, что нужен еще и «кнут». Если, допустим, школьник в конце недели принес домой только хорошие и отличные оценки, он получает какую-то сумму. Надо, чтобы сумма разнилась: если все оценки пятерки, то ребенок получает 1000 рублей, а если среди оценок есть четверки, то сумма должна быть в районе 600 рублей. А если есть хотя бы одна тройка — то уже 200 рублей. Мне такую систему оплаты оценок за четверть ввел дедушка. Это не дало мне больше мотивации к учебе, но дало понимание, что, если поднапрячься, можно получить чуть больше на свои хотелки.

Однако директор школы английского языка Антон Соколов с такой точкой зрения категорически не согласен:

— Единственный плюс денежной мотивации в том, что она реально стимулирует ребенка к более внимательному отношению к учебе, — говорит он. — Но денежная мотивация имеет гораздо большие минусов.

Она создает неправильное представление у детей о ценности образования. И вместо того, чтобы учиться ради саморазвития, стремления к знаниям и пониманию мира, ребенок может начать ценить только материальные блага. А достижение успехов — это процесс, требующий самостоятельности и внутренней мотивации. Кроме того, может появиться зависимость от материальных поощрений.

Нет денег или подарка — не буду учиться. Когда дети игнорируют свои обязанности, нужно применять наказания, основанные на поучительности, а не на физической или эмоциональной агрессии. Например, ограничить доступ к любимому развлечению.

Впрочем, как показывает опыт успешных людей, деньги вполне способны перевоспитать или по крайней мере приучить к дисциплине. Президент Группы компаний, член Совета по финансово-промышленной и инвестиционной политике РФ Егор Иванков вспоминает, что в школе он часто получал двойки за плохое поведение, вступая в словесную перепалку с преподавателями. Его отец, обсудив проблему с педагогами, нашел выход в материальном стимулировании.

— Разобравшись в глубине проблемы и зная мой характер, было предложено решение: за пятерку мне платили 5 рублей, за четверку — 4 рубля, а за двойку я отдавал 10 рублей, — рассказывает Егор Иванков. — По итогу свою тягу к отстаиванию позиции я не оставил, а финансовая мотивация научила меня это делать дипломатичнее.

При этом Егор Иванков признает, что «всегда есть нюансы и поиск баланса между здравым смыслом и экономической целесообразностью». А по мнению психолога, члена Профессиональной психотерапевтической лиги Ирины Марьевич, неадекватные излишества и слишком жесткие запреты одинаково вредны.

«Мотивировать детей к обучению лучше всего через любопытство, интерес и их собственное желание — эти естественные потребности любого ребенка являются движущими силами развития», — считает она.

Тонкости мотивации

Конечно, система поощрений в каждой семье вырабатывается по-разному. А отношение к материальным ценностям в нашем обществе неоднозначно. Но если десять лет назад в исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения каждый четвертый гражданин страны главным инструментом для достижения успеха назвал деньги, то сегодня это мнение теряет позиции. Так, в недавнем опросе одного из банков, главной жизненной ценностью россияне назвали любовь и заботу о детях, существенно потеснив деньги в рейтинге.

По мнению философа, члена Союза писателей, амбассадора национального проекта поддержки предпринимательства «Мой бизнес» Елены Преображенской, взрослым важно определиться, к чему мы мотивируем детей, чего на самом деле хотим добиться в результате воспитания.

— Порой нам кажется, что деньги являются самым простым и действенным способом стимулировать ребенка учиться, — говорит она. — В такой стимуляции нет ничего однозначно положительного или негативного, все зависит от намерений родителей. Это вопрос их жизненной парадигмы, взглядов на мир, их собственное понимание и объяснение происходящего вокруг. Если обобщить, то таких намерений может быть два: стремление к безопасности или вера в чудо.

По мнению эксперта, если мы сами стремимся к безопасности, то и детей настраиваем на выживание. «В этой жизненной парадигме принято мотивировать ребенка деньгами, так как в итоге он заинтересуется возможностями, которые они дают. И в будущем это гарантирует ребенку крышу над головой и кусок хлеба», — считает эксперт.

Но если мы верим в чудо и ориентированы на него, то деньги воспринимаются нами как средство.

— Согласно такой парадигме, важен не результат, а сам процесс, поиск смысла, источника вдохновения, — объясняет Елена Преображенская. — Результат — это следствие нашего образа жизни, но не самоцель. В таком случае ребенка не мотивируют деньгами, а вдохновляют. Как говорится, время, затраченное на поиски вдохновения, — прелюдия шедевра. И тогда ребенку объясняют, зачем ему нужно обучение, воодушевляют его не выживать, а жить качественно. Окрыленный этим, ребенок узнает себя, свои настоящие таланты и свою уникальность.

Эксперт напоминает, что ребенок, мотивированный только на результат, стремится всегда получить «хорошо», но если у него что-то не получается, он испытывает стресс не только из-за плохой отметки, но и из-за потери денег. У таких детей часто бывают проблемы со здоровьем, они страдают от бессонницы, плохо спят.

К тому же дети, занимающиеся обучением с целью получения денег, не знают о своих истинных талантах, а ребенок, который не мотивирован финансово, может точно определить, чем ему действительно нравится заниматься и какие предметы он хочет изучать. Директор школы Антон Соколов уверен: самое главное — показать детям своим примером интерес к знаниям и любовь к новому.

«Расскажите, как и какие знания меняли человечество и, наоборот, к чему приводит, например, незнание законов физики. Стимулируйте любознательность, поощряйте творческое мышление, признавайте усилия и замечайте усидчивость», — советует он.

Психолог Люция Сулейманова эффективным секретным ингредиентом системы поощрений называет доверие:

«С детьми всегда работает важная стратегия: родительский честный пример. Дети смотрят, видят и подражают. Хотите, чтобы ребенок читал? Читайте сами».

В конце концов, все папы и мамы хотят, чтобы его чадо было лучше, успешнее и счастливее. А в жизни далеко не все можно купить и измерить деньгами. И для ребенка родительская поддержка, вера в него, как в чудо, куда важнее рублей, брошенных в копилку на разные хотелки.

МНЕНИЕ

Светлана Гуськова, доцент Института международных экономических связей:

— Товарно-денежные отношения в семье неприемлемы. В кругу близких должны быть только любовь, безвозмездный труд на благо членов своей семьи. Тем более нельзя платить детям деньги за хорошую учебу: ребенок должен учиться ради получения знаний, за радость родителей, а не за денежный бонус.

Наказывать рублем за двойки тоже крайне опасно, так как дети приучаются учиться за внешние стимулы, а если их в виде денег не будет, то чем же привлекать ребенка к учебе? Авторитет подкупа самый безнравственный, так как приучает детей к мысли, что все продается и все покупается — и дружба, и любовь, и взаимовыручка, и сострадание.

И винить их потом в том, что они выросли неблагодарными и во всем видят только выгоду, — неправильно, так как сами родители к этому приучили.

Антонина Третьякова, доцент Финансового университета при правительстве РФ:

— В материальном поощрении ничего плохого нет, но оно должно осуществляться по совокупности за какие-то более или менее продолжительные периоды. Если поощрять ребенка деньгами слишком часто, мотивация заработка станет ведущей, все остальное отойдет на второй план.