Педиатр рассказала, чем опасен затяжной насморк и какие бывают риниты

Какой насморк считается затяжным? Какие у него могут быть осложнения? Как этого не допустить? На эти вопросы в эксклюзивной беседе с RuNews24.ru ответила врач-педиатр ИНВИТРО-ЮГ Татьяна Немальцева.

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«Обычно ринит (насморк) проходит самостоятельно за 7-10 дней. Если же он длится больше 14 дней, скорее всего, у вас затяжной ринит. К признакам, которые должны насторожить, относятся появление корочек в носу, сухость и жжение слизистой, нарушение или потеря обоняния, заложенность носа, появление головной боли и её усиление при наклоне вперёд, наличие водянистых или вязких желтых выделений из носа. Помимо этого, возможно ухудшение общего самочувствия», - рассказала эксперт.

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Отвечая на вопрос о причинах затяжного насморка, врач объяснила, что существует несколько видов ринита и причины у них могут быть разные.

Так, первый вид – это обычный или слизистый (катаральный) затяжной ринит – самый частый вид насморка, особенно у детей. Нередко его развитие является следствием недолеченного острого ринита. Он может протекать в виде атрофической или гипертрофической формы. При атрофическом рините отмечается сухость, боль и жжение слизистой, наличие корочек в носу, при удалении которых может появляться кровь. Для гипертрофического ринита характерен отёк слизистой носа, что проявляется заложенностью, гнусавостью, затруднением дыхания, периодической головной болью.

Ко второму виду относится аллергический затяжной ринит, который появляется в связи с аллергической реакцией организма на тот или иной аллерген. Для него характерны обильные водянистые выделения, зачастую сопровождаемые зудом глаз, слезливостью и частым чиханием.

Третий вид - вазомоторный ринит, он чаще всего связан с нарушением тонуса сосудов слизистой носа, когда различные раздражители могут привести к их сильному расширению, что, в свою очередь, приводит к отёку, затруднённому дыханию и обильным водянистым выделениям. К нему относят медикаментозный ринит, вызванный злоупотреблением сосудосуживающими каплями, гормональный (например, у беременных или подростков в пубертатном периоде), холодовой.

Также специалисты выделяют затяжной ринит у грудных детей.

«У грудничков в возрасте до трёх месяцев может быть такое явление, как физиологический насморк. В этом случае происходит накопление слизи в носовых проходах, появляется «хрюканье». Такой насморк не требует лечения, так как его появление связано с возрастной узостью носовых проходов. Будет достаточно аккуратно промывать носовые проходы физиологическим раствором», - говорит Татьяна Немальцева.

В разговоре с корреспондентом врач подчеркнула, что затяжной насморк опасен и не стоит относиться к нему прохладно. Сам по себе затяжной ринит не пройдет.