Когда еда калечит: какие продукты не стоит давать детям

При формировании детского рациона необходимо учитывать, что по мере роста и развития ребенка происходит и становление его пищеварительной системы, а также ферментов и двигательной функции ЖКТ (моторика кишечника).

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Педиатр, гастроэнтеролог, ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Юлия Зотова подчеркнула: если в семье придерживаются принципов правильного питания и здорового образа жизни, то, скорее всего, ребенку будет комфортно перейти к взрослой пище. А если родители отдают предпочтение жареному, жирным блюдам, соусам, выпечке и фастфуду, то такой рацион может нанести вред подрастающему организму.

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Из детского меню лучше исключить любые жареные блюда с корочкой. Именно в корочке содержатся токсические вещества, раздражающие слизистую оболочку желудка. Поэтому лучше запекать продукты в духовке, готовить на пару или в микроволновке.

Бургеры, картошку фри, пиццу и газированные напитки также следует убрать из рациона. Они содержат много жира и сахара, что способствует развитию ожирения и повышает риск развития сахарного диабета.

Консервированные продукты из рыбы, мяса, не относящиеся к детскому питанию, а также соленья, маринады - исключить. В них большое количество соли, приправ и уксуса. Все эти вещества негативно влияют на почки и сердечно-сосудистую систему.

Жирные сорта мяса тоже убираем. В свинине, баранине, мясе утки и гуся содержатся тяжелые жиры, которые незрелая ферментная система детского организма не может переварить.

Торты и пирожные с кремом не несут пользы. Они также переполнены жирами, сахаром и консервантами, что вредно сказывается на нормальной работе желудка, печени и кишечника ребенка.

Полуфабрикаты промышленного производства: замороженные котлеты, фрикадельки, блинчики, пельмени, вареники - исключаем. В них много консервантов, усилителей вкуса, различных ароматизаторов и соли.