Психолог рассказала, как стать достаточно хорошей матерью

Последние несколько лет появился и активно развивался тренд на детоцентричную семью. Весь быт, общение, досуг выстраиваются вокруг ребенка, его интересов и его развития. Однако в таких условиях родители полностью растворяются в воспитании ребенка и забывают о собственной жизни. Клинический психолог Маргарита Алексеева рассказала, как быть хорошей матерью без ущерба для себя.

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Хорошая новость: тренд на выстраивание жизни вокруг ребенка оказался довольно переоценен, и по многим позициям родители начинают выбирать другие стратегии. Но даже если снизились требования к количеству игрушек, кружков и развлечений для ребенка, уровень требований к себе у многих мам остается критически высоким. Как снять с себя непосильную ношу перфекционизма и неосуществимого желания стать идеальной матерью?

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У Марины Цветаевой есть «Письмо к детям», в котором она пишет «Не слишком сердитесь на родителей, помните, что они были вами и вы будете ими. Кроме того, для вас они – родители, для самих себя – я. Не исчерпывайте их – их родительством».

Самая важная мысль – вы не перестали быть женщиной с мечтами, желаниями и стремлениями. Верните в свою жизнь то, что важно и интересно вам (естественно, адекватно возрасту и количеству ваших детей и возможностям семьи): работу, обучение, хобби, встречи с подругами, культурные мероприятия. Мама – это важная социальная роль, но она не может заменить все остальные, объясняет Алексеева.

У многих возникает желание сделать все на отлично или чтобы было лучше, чем у других. Чаще всего это желание вызвано тревогой, стыдом и страхом получить неодобрение от значимых взрослых (при том, что взрослая – это вы сама). Важно научиться наблюдать свои реакции и эмоции, как только возникает где-то мысль, что вы сделали за сегодня недостаточно много дел или недостаточно их хорошо выполнили. Можно придумать свое заклинание про то, что вы уже взрослая, вас точно никто не отругает за невыполненные уроки и вам можно делать домашние дела на троечку.

Запомните, запишите, а лучше – распечатайте и повесьте на кухне плакат. Родители обязаны дать безопасное жилье, питание, необходимую одежду и общее образование. Все, что сверх этого, – по желанию и возможностям. Избыток товаров для детей, который активно рекламируется, не является обязательным условием ни чтобы быть хорошим родителем, ни чтобы у вас с ребенком были хорошие, теплые, близкие отношения.

И попробуйте такую практику. Нарисуйте колесо баланса, где детям будет выделен один из секторов круга. И, что очень важно, один из секторов должен быть просто «Я». Сюда пишите: отдых, ничегонеделание, сон посреди дня, то есть самые бестолковые занятия, которые вы себе не разрешаете.

И попробуйте заполнить половину секторов на уровень не больше пяти-шести. Остальные можно заполнить еще меньше. Так вы наглядно увидите, что, упираясь в идеальное материнство, вы пропускаете все другие сферы жизни. И самое главное – на свою жизнь не остается даже возможностей.