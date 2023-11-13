Педиатр рассказала об опасностях вегетарианства для детей

Ассистент кафедры госпитальной педиатрии ПИМУ Анастасия Николаевна Колчина предупредила об опасностях веганства, вегетарианства и сыроедения, в том числе среди детей. О влиянии альтернативных диет на организм человека она рассказала ИА «В городе N».

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При формировании детского пищевого рациона, включение в него продуктов животного происхождения на регулярной основе обязательно и не подлежит замене. Из них ребенок сможет получить все незаменимые аминокислоты в правильном количественном соотношении, — подчеркнула Колчина.

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Она объяснила, что животный белок содержит полный спектр незаменимых аминокислот, которые организм не может в полном объеме получить из растительных продуктов.

Организм ребенка должен быть обеспечен всеми необходимыми компонентами для нормального развития и функционирования. И это относится не только к набору веса и увеличению длины роста, но и развитию центральной нервной системы, — рассказала педиатр.

Отсутствие продуктов животного происхождения в питании ребенка приводит к развитию дефицитных состояний. В первую очередь, вегетарианцы и веганы рискуют столкнуться с латентный дефицит железа, а в более тяжелых случаях — с железодефицитной анемией. Также диеты, подразумевающие исключение или сильное ограничение продуктов животного происхождения, могут привести к развитию дефицита витамина В12 и фолиевой кислоты. Недостаток этих витаминов будет способствовать развитию анемии и нарушенному развитию головного мозга, в том числе к нарушению миелинизации нервных волокон.

К тому же, в растительных продуктах есть антинутриенты, которые будут уменьшать биодоступность получаемого белка, в связи с чем его «дозировку» повышать. Это создает дополнительну нагрузку на организм, — предупредила врач.

Тем, кто придерживается вегетарианской диеты, Колчина рекомендовала комбинировать ежедневно разные источники растительного белка, опираясь на нормы по аминокислотному составу, следить за поступлением витаминов группы В.

Сыроедение, то есть употребление только не подвергнутых термической обработке продуктов, по словам педиатра, значительно уменьшает количество доступных продуктов, которые можно употреблять в пищу. Кроме того, при термической обработке высвобождаются ценные питательные вещества, которые недоступны для продуктов в сыром виде. При этом избыточное количество клетчатки, которая содержится в овощах и фруктах, негативно сказывается на работе желудочно-кишечного тракта.

У детей это может привести к такой катастрофе, как инвагинация кишечника: перистальтика у детей не может справиться с высокой активностью из-за больших объемов клетчатки, — объяснила Колчина.

Она добавила, что, согласно исследованиям, у сыроедов из-за нарушенного всасывания и малой концентрации в продуктах, употребляемых в пищу, очень низкий уровень витамина В12

Подводя итог, хочется сказать, что лучшее питание — это сбалансированное питание. И дети, и взрослые должны употреблять в пищу продукты животного и растительного происхождения, избегать излишне обработанных продуктов, — заявила врач.

Также она рекомендовала присмотреться к сезонным овощам и фруктам, а также к продуктам местного происхождения, которые лучше всего подходят для питания человека, проживающего в данном регионе. При возникновении вопросов Колчина посоветовала обращаться к диетологам.