Педиатр дала рекомендации, как одевать ребенка в межсезонье

«Сейчас в моде спортивная одежда – мембранная, например. Но нужно учитывать, что она ориентирована на активный отдых. То есть если вы пришли на площадку в мембране, посадили ребенка на качели на полчаса качаться, естественно, он замерзнет. Если с ребенком активничают (катаются на лыжах, на санках), ему будет комфортно», – пояснила специалист.