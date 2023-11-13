Педиатр дала рекомендации, как одевать ребенка в межсезонье
В непонятную погоду родители часто впадают в крайности и либо перекутывают, либо одевают детей слишком легко. При подборе облачения ребенку педиатр Зоя Скорпилева советует мамам и папам всегда ориентироваться на то, как они сами оденутся на прогулку. Подробнее о подходящих вариантах одежды врач рассказала «ФедералПресс».
«Сейчас в моде спортивная одежда – мембранная, например. Но нужно учитывать, что она ориентирована на активный отдых. То есть если вы пришли на площадку в мембране, посадили ребенка на качели на полчаса качаться, естественно, он замерзнет. Если с ребенком активничают (катаются на лыжах, на санках), ему будет комфортно», – пояснила специалист.
Скорпилева добавила, что ребенка всегда страшнее перегреть, чем переохладить. Если он замерзнет, то скажет об этом. А если вспотеет и его где-то просквозит – это сразу болезнь.
По словам педиатра, подбор оптимальной прогулочной одежды для ребенка происходит путем проб и ошибок. Иначе никак, потому что все очень индивидуально – при равных температурах разные люди могут и мерзнуть, и наоборот.