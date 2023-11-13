Почему детям необходимы игры

Отвечает психолог.

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Конвенция ООН о правах ребенка признает игру основным правом каждого ребенка. Игра считается не только, развлечением, это еще и настоящий «мотор» детского развития. Почему детям нужно играть? На что влияет игра? Что будет, если в жизни детей не будет игры? На эти и другие вопросы ответили эксперты Фонда «Обнаженные сердца» клинический психолог Татьяна Морозова и детский невролог Святослав Довбня.

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Почему игра важна в первые годы жизни

Игра — это всегда спонтанная инициатива ребенка, а не выполнение инструкций взрослых. В игре ребенок может сам делать выбор и делиться своими идеями с другими участниками. И именно поэтому игра — это не только удовольствие для ребенка, но и универсальный способ, при помощи которого познается окружающий мир.

Почему игра важна в первые годы жизни

Игра — это всегда спонтанная инициатива ребенка, а не выполнение инструкций взрослых. В игре ребенок может сам делать выбор и делиться своими идеями с другими участниками. И именно поэтому игра — это не только удовольствие для ребенка, но и универсальный способ, при помощи которого познается окружающий мир.

Исследования показывают, что игра способствует формированию безопасных, стабильных и заботливых отношений ребенка с окружающими людьми и влияет на формированиенейронных связей, отвечающих за важные когнитивные и социальные навыки. Успешные программы обучения детей в любой области, от спорта до академических навыков, всегда включают игру.

Игра — способ познать себя, окружающих и социальный мир.Игры создают необходимый контекст для освоения коммуникативных и языковых навыков.

Через игру же ребенок учится и социальным нормам, инициирует общение, действует по очереди, делится своими идеями и принимает идеи других людей, приобретает умение решать проблемы, учится следовать правилам, а также отстаивать свою точку зрения перед другими. Ребенок примеряет новые социальные роли, чтобы познать реальный мир.

В игре присутствуют не только самые разные стороны жизни, например, приготовление пищи, стирка, ремонт автомобиля, воспитание детей, осваивание профессий. Дети учатся выигрывать и принимать проигрыш, быть членами команды, помогать друг другу и просить помощи.

Игра помогает детям справиться со стрессом. Это подтверждает исследование, в котором одной группе 3-4-летних детей, испытывающих тревогу при поступлении в дошкольное учреждение, предложили в течение 15 минут играть с игрушками или сверстниками, а другой — слушать, как учитель читает сказку. В итоге у тех, кто играл, наблюдалось двукратное снижение тревожности.

В процессе игры дети проявляют не только те чувства, которые доставляют им радость, но и негативные эмоции, с которыми они не всегда могут справиться. В этой безопасной среде они учатся справляться со своими страхами, контролировать негативные чувства и управлять своими эмоциями. Также с помощью игры дети учатся договариваться: они обсуждают правила, а это требует переговоров и сотрудничества.

Чем опасно отсутствие игр

Дети, имеющие меньший опыт позитивных игр, к моменту поступления в школу могут испытывать сложности во взаимодействии со сверстниками. Для них возрастает риск изоляции, травли, а в некоторых случаях они сами могут становиться обидчиками.Эта тенденция прослеживается и в более старшем возрасте.

Например, существует исследование, которое подтверждает связь между отсутствие игры в раннем детстве и склонностью к насильственной, антисоциальной преступной деятельности. В этом исследовании участвовало около шести тысяч молодых мужчин, находящихся в заключении за совершенное убийство.

По их собственным описаниям или по воспоминаниям членов семьи, у них не было нормальных игр на детской площадке. Они не могли вспомнить имена друзей во дворе. В итоге их моделями стали здевательства и неадекватно проявляемая агрессия.

Как влияют игры на детей с особенностями развития

В 90-х года прошлого века исследователи обнаружили специфичные отличия в играх детей с аутизмом по сравнению с другими детьми аналогичного возраста. Дети с аутизмом могли вместо того, чтобы катать машинки, выставлять их в ряд по размерам и цветам. Есди же нужно было изобразить кого-либо в процессе ролевой игры или вообразить, что кукла живая, они испытывали сложности.

Также исследования показали прямую корреляцию между уровнем развития игры и развитием языка, речи и коммуникации.

Такие аспекты игровой деятельности, как воображение, гибкость и спонтанность, представляли значительные трудности для многих детей с аутизмом, кроме того, им было сложно участвовать в социальной игре.

Это подсказало профессору Конни Казари, одной из основательниц Центра исследований и программ помощи при аутизме Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, как нужно развивать программу вмешательства для детей с аутизмом. Так появилась программа JASPER (это аббревиатура из терминов «совместное внимание», «символическая игра», «вовлеченность» и «регуляция»). Цель JASPER заключается в том, чтобы улучшить взаимодействие аутичного ребенка с другими людьми и объектами через развитие навыков игры.

Обучение в программе JASPER происходит во время игры. До начала вмешательства специалист оценивает развитие игровых и коммуникативных навыков ребенка, а также уровень его/ее совместного внимания и вовлеченности, определяет цели вмешательства, соответствующие уровню развития ребенка, и выбирает мотивирующие игрушки, основываясь на уровне развития навыков в данный момент.

Представьте, что вы заглянули в комнату, где проходит сессия вмешательства JASPER. Что вы там увидите? Окружение организовано таким образом, чтобы обеспечить мотивацию ребенка и тем самым создать условия для плавного перехода к обучающей сессии. Игрушки соответствуют уровню развития ребенка, они расставлены определенным образом и «ожидают» ребенка. Все это сделано для того, чтобы ребенок проявил интерес и начал играть.

Взрослый и ребенок начинают играть. Взрослый реагирует на действия ребенка: например, если ребенок решил поместить внутрь дома несколько фигурок людей, взрослый подкрепляет эту идею и поступает так же: он имитирует действия ребенка и включается в коммуникацию.

Если ребенок теряет вовлеченность, взрослый помогает ребенку вернуться в прежнее русло. Кроме того, взрослый создает ребенку возможности для освоения новых игровых и коммуникативных навыков.

Программа JASPER существует уже 20 лет, в России уже 4 года ее реализует Фонд «Обнаженные сердца», и за эти годы сотни детей с аутизмом прошли программу. Стратегии огут использовать не только специалисты (психологи, логопеды, специальные педагоги, воспитатели детского сада), но и родители в повседневной жизни.