Чем опасны для детей осенние поделки из листьев

Осенью многие, особенно дети, любят собирать листья, желуди и другие дары леса, чтобы сделать из них какие-то поделки. Но эти природные материалы могут нанести вред здоровью.

© Вечерняя Москва

На опавших листьях и ветках могут оседать как пыль и грязь, так и более опасные субстанции — шерсть и экскременты животных, которые могут выступать в роли переносчиков опасных заболеваний. Также на них могут присутствовать плесневые грибки, которые выделяют опасные и вредные для здоровья микотоксины, вызывающие аспергиллез – новообразования в легких. Особенно это опасно для астматиков, так как споры грибков провоцируют приступы заболевания.

"Споры этих грибов, являясь сильным аллергеном, опасны для людей, имеющих диагнозы бронхиальная астма и поллиноз", — рассказала Общественной Службе Новостей и.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина.

Чтобы поделка не обернулась проблемами со здоровьем, стоит собирать листья, ветки и желуди в сухую погоду и желательно в месте, куда хорошо попадает солнечный свет, уничтожающий бактерии и микробы.