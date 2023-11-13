Терапевт оценила идею запретить фастфуд и газировку детям

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил запретить фастфуд и газировку детям в целях борьбы с ожирением. Комментируя идею aif.ru, врач-терапевт Ольга Меркушина подчеркнула, что на практике реализовать данную инициативу очень сложно, даже запретив продажу: часто такие продукты детям покупают родители.

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Не понятно, как это можно контролировать...Продавать только после 18 лет? Но ведь часто и родители покупают такое своим детям. У нас есть запрет на продажу детям алкоголя и сигарет. Но голь на выдумку хитра, поэтому одни продолжают продавать, а другие продолжают покупать, — пояснила специалист.

Кроме того, не совсем понятно, поможет ли данный запрет в борьбе с ожирением. Меркушина уточнила, что и другие продукты питания могут навредить и привести к набору лишнего веса. Врач напомнила, что даже в «здоровых» перекусах часто встречается большое содержание фруктозы. Вместо того, чтобы запрещать газировку и фастфуд, специалист предлагает разговаривать с детьми о правильном питании в школах, рассказывать о вреде и пользе разнообразных блюд. Она также призвала власти уделить внимание продукции, которую маркируют как «диабетическую».