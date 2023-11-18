Какие симптомы указывают на дефицит железа у детей
Железо — это питательное вещество, необходимое для роста и развития ребенка, но некоторым детям его не хватает. Дефицит может привести к развитию анемии и другим проблемам со здоровьем.
Рассказываем, что вызывает дефицит железа у детей, как его распознать и предотвратить, в материале "Рамблера".
Почему железо важно для детей?
Железо помогает транспортировать кислород из легких к остальным частям тела и помогает мышцам накапливать и использовать кислород. Если в рационе ребенка не хватает железа, у него может развиться состояние, называемое железодефицитом.
Дефицит железа у детей — распространенная проблема. Это может проявляться на многих уровнях, от легкого дефицита до железодефицитной анемии — состояния, при котором в крови недостаточно здоровых эритроцитов. Невылеченный дефицит железа может повлиять на рост и развитие ребенка.
Сколько железа нужно детям?
Младенцы рождаются с запасами железа в организме, но для обеспечения быстрого роста и развития ребенка необходимо постоянное количество дополнительного железа.
Рекомендуемое количество железа в день для возрастной группы:
- От 7 до 12 месяцев — 11 мг
- 1 - 3 года — 7 мг
- 4 - 8 лет — 10 мг
- 9 - 13 лет — 8 мг
- 14 - 18 лет, девочки — 15 мг
- 14 - 18 лет, мальчики — 11 мг
Кто подвержен риску дефицита железа?
- Дети, родившиеся недоношенными или с низким весом при рождении
- Дети, которые пьют коровье или козье молоко в возрасте до 1 года
- Дети, находящиеся на грудном вскармливании, которым после 6 месяцев не дают прикорм, содержащий железо
- Дети, которые пьют молочные смеси, не обогащенные железом
- Дети в возрасте от 1 до 5 лет, которые выпивают более 710 миллилитров коровьего, козьего или соевого молока в день
- Дети, страдающие хроническими инфекциями или болезнями, требующими ограниченного питания
- Дети, подвергшиеся воздействию свинца
- Дети, которые едят недостаточно продуктов, богатых железом
- Дети с избыточным весом или ожирением
- Девочки-подростки также подвержены более высокому риску дефицита, поскольку их организм теряет железо во время менструации.
Симптомы дефицита железа у детей
Слишком маленькое количество железа может ухудшить способность ребенка нормально функционировать. Однако большинство симптомов дефицита железа у детей не проявляются до тех пор, пока не возникнет железодефицитная анемия. Если у ребенка есть факторы риска развития дефицита железа, необходимо проконсультироваться с врачом.
- Бледность кожи
- Усталость
- Холодные руки и ноги
- Замедленный рост и развитие
- Плохой аппетит
- Аномально учащенное дыхание
- Проблемы с поведением
- Частые инфекции
- Необычная тяга к непитательным веществам, таким как лед, грязь, краска или крахмал
Как можно предотвратить дефицит железа у детей?
При кормлении ребенка смесью, обогащенной железом, он, скорее всего, получает рекомендуемое количество железа. Если ребенка кормят грудью, возможно врач назначит добавки железа. Это могут быть капли, вводимые в определенной дозе, или железо, входящее в состав поливитаминов.
Дефицит железа и железодефицитная анемия обычно диагностируются с помощью анализов крови. Педиатры рекомендуют всем младенцам проходить тестирование на железодефицитную анемию, начиная с возраста от 9 до 12 месяцев, а для тех, у кого есть факторы риска, повторно в более позднем возрасте.