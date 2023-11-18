Какие симптомы указывают на дефицит железа у детей

Железо — это питательное вещество, необходимое для роста и развития ребенка, но некоторым детям его не хватает. Дефицит может привести к развитию анемии и другим проблемам со здоровьем.

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Рассказываем, что вызывает дефицит железа у детей, как его распознать и предотвратить, в материале "Рамблера".

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Почему железо важно для детей?

Железо помогает транспортировать кислород из легких к остальным частям тела и помогает мышцам накапливать и использовать кислород. Если в рационе ребенка не хватает железа, у него может развиться состояние, называемое железодефицитом.

Дефицит железа у детей — распространенная проблема. Это может проявляться на многих уровнях, от легкого дефицита до железодефицитной анемии — состояния, при котором в крови недостаточно здоровых эритроцитов. Невылеченный дефицит железа может повлиять на рост и развитие ребенка.

Сколько железа нужно детям?

Младенцы рождаются с запасами железа в организме, но для обеспечения быстрого роста и развития ребенка необходимо постоянное количество дополнительного железа.

Рекомендуемое количество железа в день для возрастной группы:

От 7 до 12 месяцев — 11 мг

1 - 3 года — 7 мг

4 - 8 лет — 10 мг

9 - 13 лет — 8 мг

14 - 18 лет, девочки — 15 мг

14 - 18 лет, мальчики — 11 мг

Кто подвержен риску дефицита железа?

Дети, родившиеся недоношенными или с низким весом при рождении

Дети, которые пьют коровье или козье молоко в возрасте до 1 года

Дети, находящиеся на грудном вскармливании, которым после 6 месяцев не дают прикорм, содержащий железо

Дети, которые пьют молочные смеси, не обогащенные железом

Дети в возрасте от 1 до 5 лет, которые выпивают более 710 миллилитров коровьего, козьего или соевого молока в день

Дети, страдающие хроническими инфекциями или болезнями, требующими ограниченного питания

Дети, подвергшиеся воздействию свинца

Дети, которые едят недостаточно продуктов, богатых железом

Дети с избыточным весом или ожирением

Девочки-подростки также подвержены более высокому риску дефицита, поскольку их организм теряет железо во время менструации.

Симптомы дефицита железа у детей

Слишком маленькое количество железа может ухудшить способность ребенка нормально функционировать. Однако большинство симптомов дефицита железа у детей не проявляются до тех пор, пока не возникнет железодефицитная анемия. Если у ребенка есть факторы риска развития дефицита железа, необходимо проконсультироваться с врачом.

Бледность кожи

Усталость

Холодные руки и ноги

Замедленный рост и развитие

Плохой аппетит

Аномально учащенное дыхание

Проблемы с поведением

Частые инфекции

Необычная тяга к непитательным веществам, таким как лед, грязь, краска или крахмал Среди симптомов дефицита железа могут быть:

Как можно предотвратить дефицит железа у детей?

При кормлении ребенка смесью, обогащенной железом, он, скорее всего, получает рекомендуемое количество железа. Если ребенка кормят грудью, возможно врач назначит добавки железа. Это могут быть капли, вводимые в определенной дозе, или железо, входящее в состав поливитаминов.