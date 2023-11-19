Как распознать проблемы с психикой у детей

У детей могут развиться те же психические расстройства, что и у взрослых, но симптомы могут отличаться. Родителям может быть трудно их выявить. В результате многие дети, которым могло бы помочь лечение, не получают необходимой им помощи.

Как распознать проблемы с психикой у детей
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Расстройства психического здоровья у детей обычно определяются как задержки или сбои в развитии мышления, поведения, социальных навыков или регуляции эмоций. Эти проблемы причиняют беспокойство детям и нарушают их способность нормально функционировать дома, в школе или в других социальных ситуациях.

Распознать расстройства психического здоровья у детей может быть трудно, потому что нормальное развитие в детском возрасте - это процесс, который предполагает изменения. Кроме того, симптомы расстройства могут различаться в зависимости от возраста ребенка, и дети могут быть не в состоянии объяснить, что они чувствуют или почему ведут себя определенным образом.

Распространенные расстройства среди детей

  • Тревожные расстройства: социальная тревожность, генерализированная тревога, обсессивно-компульсивные расстройства.
  • Синдром дефицита внимания/гиперактивности (СДВГ). Дети с СДВГ испытывают трудности с вниманием, импульсивным поведением, гиперактивностью.
  • Расстройство аутистического спектра (РАС). Расстройство аутистического спектра — это неврологическое заболевание, которое появляется в раннем детстве - обычно в возрасте до 3 лет. Ребенок с этим расстройством испытывает трудности в общении и взаимодействии с другими людьми.
  • Расстройства пищевого поведения: нервная анорексия, булимия, переедание.
  • Депрессия.
  • Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР). Это длительное эмоциональное расстройство, тревога, страшные воспоминания, ночные кошмары и деструктивное поведение в ответ на насилие, жестокое обращение, травму или другие травмирующие события.
  • Шизофрения. Чаще всего шизофрения проявляется в возрасте от позднего подросткового возраста до 20 лет и приводит к галлюцинациям, бреду и расстройствам мышления и поведения.

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Симптомы, которые могут указывать на проблем с психикой у детей

  • Постоянная грусть, которая длится две недели или более
  • Уход от социальных взаимодействий или избегание их
  • Причинение себе вреда или разговоры о причинении себе вреда
  • Разговоры о смерти или самоубийстве
  • Вспышки гнева или крайняя раздражительность
  • Неконтролируемое поведение, которое может быть вредным
  • Резкие изменения в настроении, поведении или личности
  • Изменения в привычках питания
  • Потеря веса
  • Проблемы со сном
  • Частые головные боли или боли в животе
  • Трудности с концентрацией внимания
  • Изменения в успеваемости
  • Ребенок избегает школы или пропускает занятия

Если вы обеспокоены психическим здоровьем ребенка, проконсультируйтесь с врачом. Опишите поведение, которое вас беспокоит. Поговорите с учителем вашего ребенка, близкими друзьями, чтобы узнать, заметили ли они изменения в поведении ребенка.

Психические расстройства у детей диагностируются и лечатся на основе признаков и симптомов, а также того, как это состояние влияет на повседневную жизнь ребенка. Чтобы поставить диагноз, лечащий врач может порекомендовать обследование у психиатра или психолога.

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