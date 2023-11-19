Как распознать проблемы с психикой у детей
У детей могут развиться те же психические расстройства, что и у взрослых, но симптомы могут отличаться. Родителям может быть трудно их выявить. В результате многие дети, которым могло бы помочь лечение, не получают необходимой им помощи.
На какие тревожные признаки необходимо обратить внимание? Рассказываем в материале "Рамблера".
Расстройства психического здоровья у детей обычно определяются как задержки или сбои в развитии мышления, поведения, социальных навыков или регуляции эмоций. Эти проблемы причиняют беспокойство детям и нарушают их способность нормально функционировать дома, в школе или в других социальных ситуациях.
Распознать расстройства психического здоровья у детей может быть трудно, потому что нормальное развитие в детском возрасте - это процесс, который предполагает изменения. Кроме того, симптомы расстройства могут различаться в зависимости от возраста ребенка, и дети могут быть не в состоянии объяснить, что они чувствуют или почему ведут себя определенным образом.
Распространенные расстройства среди детей
- Тревожные расстройства: социальная тревожность, генерализированная тревога, обсессивно-компульсивные расстройства.
- Синдром дефицита внимания/гиперактивности (СДВГ). Дети с СДВГ испытывают трудности с вниманием, импульсивным поведением, гиперактивностью.
- Расстройство аутистического спектра (РАС). Расстройство аутистического спектра — это неврологическое заболевание, которое появляется в раннем детстве - обычно в возрасте до 3 лет. Ребенок с этим расстройством испытывает трудности в общении и взаимодействии с другими людьми.
- Расстройства пищевого поведения: нервная анорексия, булимия, переедание.
- Депрессия.
- Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР). Это длительное эмоциональное расстройство, тревога, страшные воспоминания, ночные кошмары и деструктивное поведение в ответ на насилие, жестокое обращение, травму или другие травмирующие события.
- Шизофрения. Чаще всего шизофрения проявляется в возрасте от позднего подросткового возраста до 20 лет и приводит к галлюцинациям, бреду и расстройствам мышления и поведения.
Симптомы, которые могут указывать на проблем с психикой у детей
- Постоянная грусть, которая длится две недели или более
- Уход от социальных взаимодействий или избегание их
- Причинение себе вреда или разговоры о причинении себе вреда
- Разговоры о смерти или самоубийстве
- Вспышки гнева или крайняя раздражительность
- Неконтролируемое поведение, которое может быть вредным
- Резкие изменения в настроении, поведении или личности
- Изменения в привычках питания
- Потеря веса
- Проблемы со сном
- Частые головные боли или боли в животе
- Трудности с концентрацией внимания
- Изменения в успеваемости
- Ребенок избегает школы или пропускает занятия
Если вы обеспокоены психическим здоровьем ребенка, проконсультируйтесь с врачом. Опишите поведение, которое вас беспокоит. Поговорите с учителем вашего ребенка, близкими друзьями, чтобы узнать, заметили ли они изменения в поведении ребенка.
Психические расстройства у детей диагностируются и лечатся на основе признаков и симптомов, а также того, как это состояние влияет на повседневную жизнь ребенка. Чтобы поставить диагноз, лечащий врач может порекомендовать обследование у психиатра или психолога.