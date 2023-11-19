Как распознать проблемы с психикой у детей

У детей могут развиться те же психические расстройства, что и у взрослых, но симптомы могут отличаться. Родителям может быть трудно их выявить. В результате многие дети, которым могло бы помочь лечение, не получают необходимой им помощи.

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На какие тревожные признаки необходимо обратить внимание? Рассказываем в материале "Рамблера".

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Расстройства психического здоровья у детей обычно определяются как задержки или сбои в развитии мышления, поведения, социальных навыков или регуляции эмоций. Эти проблемы причиняют беспокойство детям и нарушают их способность нормально функционировать дома, в школе или в других социальных ситуациях.

Распознать расстройства психического здоровья у детей может быть трудно, потому что нормальное развитие в детском возрасте - это процесс, который предполагает изменения. Кроме того, симптомы расстройства могут различаться в зависимости от возраста ребенка, и дети могут быть не в состоянии объяснить, что они чувствуют или почему ведут себя определенным образом.

Распространенные расстройства среди детей

Тревожные расстройства: социальная тревожность, генерализированная тревога, обсессивно-компульсивные расстройства.

Синдром дефицита внимания/гиперактивности (СДВГ). Дети с СДВГ испытывают трудности с вниманием, импульсивным поведением, гиперактивностью.

Расстройство аутистического спектра (РАС). Расстройство аутистического спектра — это неврологическое заболевание, которое появляется в раннем детстве - обычно в возрасте до 3 лет. Ребенок с этим расстройством испытывает трудности в общении и взаимодействии с другими людьми.

Расстройства пищевого поведения: нервная анорексия, булимия, переедание.

Депрессия.

Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР). Это длительное эмоциональное расстройство, тревога, страшные воспоминания, ночные кошмары и деструктивное поведение в ответ на насилие, жестокое обращение, травму или другие травмирующие события.

Шизофрения. Чаще всего шизофрения проявляется в возрасте от позднего подросткового возраста до 20 лет и приводит к галлюцинациям, бреду и расстройствам мышления и поведения.

Симптомы, которые могут указывать на проблем с психикой у детей

Постоянная грусть, которая длится две недели или более

Уход от социальных взаимодействий или избегание их

Причинение себе вреда или разговоры о причинении себе вреда

Разговоры о смерти или самоубийстве

Вспышки гнева или крайняя раздражительность

Неконтролируемое поведение, которое может быть вредным

Резкие изменения в настроении, поведении или личности

Изменения в привычках питания

Потеря веса

Проблемы со сном

Частые головные боли или боли в животе

Трудности с концентрацией внимания

Изменения в успеваемости

Ребенок избегает школы или пропускает занятия

Если вы обеспокоены психическим здоровьем ребенка, проконсультируйтесь с врачом. Опишите поведение, которое вас беспокоит. Поговорите с учителем вашего ребенка, близкими друзьями, чтобы узнать, заметили ли они изменения в поведении ребенка.