Нужно ли давать ребенку БАДы, если он часто болеет: ответ педиатра
В настоящее время считается нормой, если ребенок болеет до 10–12 раз в год. Это чаще всего касается тех, кто ходит в сад и школу, потому что там дети постоянно обмениваются друг с другом вирусами и бактериями. Помогут ли биологически активные добавки и витамины укрепить иммунитет ребенка, «ФедералПресс» узнал у педиатра Зои Скорпилевой.
«В случае частых заболеваний лучше обратиться к доктору, который даст определенные рекомендации. Для тех, кого, например, постоянно беспокоит ринит, есть определенные профилактические меры. Также важны общеукрепляющие мероприятия: занятия спортом, прогулки, свежий воздух определенной влажности дома, полноценное питание», – сказала детский врач.
Скорпилева отметила, что ребенка, у которого нет проблем с едой, пичкать БАДами и витаминами необязательно. Но тем, кто плохо ест, они могут помочь – сегодня есть даже специальное питание с добавками в составе.