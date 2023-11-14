Нужно ли давать ребенку БАДы, если он часто болеет: ответ педиатра

В настоящее время считается нормой, если ребенок болеет до 10–12 раз в год. Это чаще всего касается тех, кто ходит в сад и школу, потому что там дети постоянно обмениваются друг с другом вирусами и бактериями. Помогут ли биологически активные добавки и витамины укрепить иммунитет ребенка, «ФедералПресс» узнал у педиатра Зои Скорпилевой.