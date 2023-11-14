Ученые установили связь между питанием и школьной успеваемостью

Нарушение рациона, в частности, ведёт к росту депрессивных настроений, пищевой зависимости и ожирению. Эксперты Уральского федерального университета изучили циркадные ритмы более двенадцати тысяч учащихся 6–11-х классов.

10% обследованных школьников имели избыточную массу тела, тогда как у 6,4% она была недостаточной. У 2,2% детей и подростков наблюдались признаки висцерального ожирения, 20,2% — умеренная и выраженная депрессия, у 5,3% — пищевая зависимость. Всё это приводит к ухудшению эмоционального состояния ребёнка и снижению успеваемости, пишет РИА Новости со ссылкой на исследование.