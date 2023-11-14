Как понять, что у ребенка неприятности в школе

Неприятности в школе бывают разными: конфликт с учителем, травля со стороны одноклассников, вымогательство. Выявить их можно по поведению ребенка. Подробнее об этом «ФедералПресс» рассказала психолог Полина Малахова .

«Младшие школьники из-за проблем в школе могут плакать, отказываться идти на учебу, притворяться больными или применять любые другие способы. В более старшем возрасте к вышеперечисленному могут добавиться прогулы», – отметила специалист.

Малахова призвала родителей не ориентироваться только на косвенные признаки, а спрашивать напрямую, как обстоят дела в школе. Если отношения с мамой и папой доверительные, то школьник сам им все расскажет. Когда от взрослых что-то скрывают, значит, опасаются наказания, негативной реакции, боятся стать обузой.