Психолог рассказала, почему некоторые дети не умеют играть

С помощью игр дети учатся взаимодействовать с окружающим миром и знакомятся с эмоциями. Почему некоторым детям сложно это дается, рассказала психолог Елена Гусева, сообщает РИАМО.

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По словам эксперта, чаще всего ребенку не хватает родительского внимания, или его просто не научили играть.

«Многие взрослые действительно испытывают стыд за то, что искренне проявляют эмоции во время игры. Возникает ощущение неудобства, что с ними что-то не так», – рассказала психолог.

При этом Гусева не советует навязывать игры ребенку и говорить, что он делает что-то неправильно. В таком случае малыш может замкнуться, и ему будет трудно взаимодействовать с другими детьми.