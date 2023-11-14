Психолог пояснила, почему дети воруют деньги у родителей

Как правило, если ребенок начинает воровать деньги у родителей, это говорит о глубоких противоречиях в отношениях между ними.

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Об этом рассказала практикующий психолог Жанна Коняева.

Такое поведение ребенка указывает на кризис в семейных отношениях. Чаще всего подобные проблемы возникают, когда дети становятся подростками. Им зачастую недостает внимания родителей, а все разговоры в семье сводятся к обсуждению успеваемости в школе, поведения. Родители редко разговаривают с детьми по душам.

По словам психолога, чтобы понять, что нужно подростку, полезно вспомнить себя в его возрасте.

— Подумайте, чего именно вам не хватало, чего вам хотелось от родителей. Не в плане материальных моментов, а именно в плане общения, — пояснила она в комментарии порталу «МИР 24».