Психолог пояснила, почему дети воруют деньги у родителей
Как правило, если ребенок начинает воровать деньги у родителей, это говорит о глубоких противоречиях в отношениях между ними.
Об этом рассказала практикующий психолог Жанна Коняева.
Такое поведение ребенка указывает на кризис в семейных отношениях. Чаще всего подобные проблемы возникают, когда дети становятся подростками. Им зачастую недостает внимания родителей, а все разговоры в семье сводятся к обсуждению успеваемости в школе, поведения. Родители редко разговаривают с детьми по душам.
По словам психолога, чтобы понять, что нужно подростку, полезно вспомнить себя в его возрасте.
— Подумайте, чего именно вам не хватало, чего вам хотелось от родителей. Не в плане материальных моментов, а именно в плане общения, — пояснила она в комментарии порталу «МИР 24».
Если семья многодетная, то для каждого ребенка важно выделять отдельное время, добавила Коняева.