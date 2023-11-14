Как справиться с истерикой у ребенка

Когда у ребенка истерика, сложно удержать себя и не устроить истерику самому. Конечно, это не выход. О том, как родителям справиться с эмоциональными всплесками у детей — в материале «Рамблер».

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В основе любой истерики лежит одна простая вещь — невозможность получить желаемое. Чаще всего истерики возникают у детей от 1 года до 4 лет. У малышей истерики связаны с тем, что у них не хватает языковых навыков для того, чтобы попросить взрослых покормить их, дать пустышку или игрушку. А дети постарше капризничают, потому что хотят отстоять свои желания и потребности, но еще не понимают, как это сделать правильно.

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Как справиться с истерикой ребенка?

Сохраняйте спокойствие. Не усугубляйте проблему, гневаясь на ребенка. Ваша задача — помочь ребенку успокоиться, поэтому вы тоже должны быть спокойны.

Истерику следует решать по-разному, в зависимости от того, почему ребенок расстроен. Если ребенок устал или проголодался, значит, ему пора поспать или перекусить. В других случаях лучше проигнорировать выходку или отвлечь ребенка новым занятием.

Если истерика происходит для того, чтобы просто привлечь внимание родителей, один из лучших способов снизить уровень такого поведения — игнорировать его. Если истерика случилась после того, как ребенку в чем-то отказали, перейдите к другому занятию с ребенком.

Если истерика случилась после того, как ребенку сказали сделать то, что он не хочет делать, лучше всего не обращать на нее внимания. Но обязательно попросите ребенка выполнить задание после того, как он успокоится.

Детей, которые во время истерики могут причинить вред себе или окружающим, следует отвести в тихое, безопасное место, чтобы они успокоились. Это также относится к истерикам в общественных местах.

Дошкольники и дети постарше с большей вероятностью будут использовать истерику, чтобы добиться своего, если они поняли, что такое поведение работает. Детей школьного возраста вполне уместно отправить в свою комнату, чтобы они успокоились, не обращая внимания на их поведение.

Не поощряйте истерику ребенка, уступая ему. Это только докажет малышу, что истерика была эффективной.