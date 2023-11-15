Как стать авторитетом для своего ребенка
Воспитание детей – трудная задача. Однако каждый родитель старается сделать все возможное, чтобы ребенок был счастлив.
Но не все дети слушаются старших, и зачастую усмирить ребенка и заставить что-то сделать – задача не из легких. “Рамблер” пообщался с психологом Вероникой Сысоевой, чтобы узнать, почему дети не берут во внимание мнение родителей, и как сделать так, чтобы стать авторитетом для своего ребенка.
Почему дети не слушаются родителей
В первую очередь, не слушают из-за недоверия.
Когда ребенок знает, что родитель может срывать свою злость на нем, наказывать, поступать как тиран, в этом случае доверия нет, родитель не является авторитетом. Дети выполняют что-то только из-за манипуляций, например: «Если ты это не сделаешь, я тебе устрою».
На детей очень влияет предательство, когда родитель за спиной у ребенка обсуждает его со вторым родителем или с кем-то еще. А еще хуже, если это происходит во время присутствия ребенка. Или если родитель что-то пообещал, а потом говорит, что такого не было или он не обязан соблюдать обещания. В этом случае авторитет теряется.
Или бывает такое, что ребенок рассказал чью-то тайну или свою тайну, а родитель рассказал кому-то еще, тогда на послушание ребенка можно не рассчитывать, это тоже влияет на авторитет.
Влияет и нарушение границ ребенка, незаинтересованность в его чувствах и переживаниях, родитель теряет связь. Вернуть доверие с помощью насилия невозможно. Например, когда взрослый бесцеремонно влезает в пространство ребенка, может выкидывать его вещи или отдавать их, входить без стука в комнату, подслушивать, проверять вещи. Если границы нарушаются, ребенок будет замыкаться, чтобы защитить себя от этого. Родитель должен понимать, что он должен быть ближе, а не отдаляться.
Каждый раз, когда родитель собирается сделать что-то по отношению к ребенку, нужно самим себе задать вопрос: “Если я это сделаю, к каким отношением между мной и ребенком это приведет?” Потому что любые действия, разговоры, взаимодействия несут последствия.
Отсутствие и нарушения границ происходит, когда сам родитель не занимается своим психическим здоровьем, не занимается эмоциональным состоянием. Тогда он будет срывать зло на ребенке, об авторитете не идет и речи. Нужно найти специалиста и посмотреть, что происходит, потому что ребенок не отвечает за эмоции взрослого.
Влияет и отсутствие развития у родителей — когда даже молодые родители становятся похожими по образу мышления на бабушек и дедушек. Они не идут в ногу со временем, не понимают, какие процессы есть у детей и подростков, а обращать внимание на время важно.
Когда родитель говорит, например: «У тебя не должно быть так, потому что у меня в детстве так не было». Если что-то такое происходит, обычно оно заканчивается ограничениями для ребенка. На этом теряется взаимопонимание, это причиняет боль, но это можно и нужно восстанавливать, освобождаться от ограничивающих травм, которые мешают двигаться вперед.
В целом когда родитель собой не занимается в любом аспекте, это подрывает его авторитет. Не следит за питанием, за здоровьем, при этом требует этого от ребенка.
Родитель не может требовать того, что не соблюдает сам, это будет приводить к конфликтам. Когда родитель сам не знает, как построить жизнь, ребенок понимает, что сам не сможет следовать советам такого человека. Это происходит даже у маленьких детей интуитивно и неосознанно.
Как стать авторитетом для ребенка
Развиваться, выстраивать свою жизнь. Когда родитель показывает классный результат ребенку, он начинает восхищаться успехами взрослого. Детям не надо много времени, поэтому нужно уделять время и себе, и ребенку, и время должно проводиться качественно. Когда взрослый требует изучения английского, а сам не может связать двух слов, здесь не будет авторитета, нужно показать пример.
Есть и нюансы. Например, родитель-карьерист, кто нестабилен или не следит за здоровьем, у которого нарушена эмоциональная сфера. От этого страдают отношения с близкими, ребенок будет видеть то, как несчастен взрослый и станет таким же. Результат должен оправдывать себя.