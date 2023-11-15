Как стать авторитетом для своего ребенка

Воспитание детей – трудная задача. Однако каждый родитель старается сделать все возможное, чтобы ребенок был счастлив.

© pxhere

Но не все дети слушаются старших, и зачастую усмирить ребенка и заставить что-то сделать – задача не из легких. “Рамблер” пообщался с психологом Вероникой Сысоевой, чтобы узнать, почему дети не берут во внимание мнение родителей, и как сделать так, чтобы стать авторитетом для своего ребенка.

Видео дня

Почему дети не слушаются родителей

В первую очередь, не слушают из-за недоверия.

Когда ребенок знает, что родитель может срывать свою злость на нем, наказывать, поступать как тиран, в этом случае доверия нет, родитель не является авторитетом. Дети выполняют что-то только из-за манипуляций, например: «Если ты это не сделаешь, я тебе устрою». Вероника Сысоева Нарколог, психотерапевт

На детей очень влияет предательство, когда родитель за спиной у ребенка обсуждает его со вторым родителем или с кем-то еще. А еще хуже, если это происходит во время присутствия ребенка. Или если родитель что-то пообещал, а потом говорит, что такого не было или он не обязан соблюдать обещания. В этом случае авторитет теряется.

Или бывает такое, что ребенок рассказал чью-то тайну или свою тайну, а родитель рассказал кому-то еще, тогда на послушание ребенка можно не рассчитывать, это тоже влияет на авторитет.

Влияет и нарушение границ ребенка, незаинтересованность в его чувствах и переживаниях, родитель теряет связь. Вернуть доверие с помощью насилия невозможно. Например, когда взрослый бесцеремонно влезает в пространство ребенка, может выкидывать его вещи или отдавать их, входить без стука в комнату, подслушивать, проверять вещи. Если границы нарушаются, ребенок будет замыкаться, чтобы защитить себя от этого. Родитель должен понимать, что он должен быть ближе, а не отдаляться. Вероника Сысоева Нарколог, психотерапевт

Каждый раз, когда родитель собирается сделать что-то по отношению к ребенку, нужно самим себе задать вопрос: “Если я это сделаю, к каким отношением между мной и ребенком это приведет?” Потому что любые действия, разговоры, взаимодействия несут последствия.

Отсутствие и нарушения границ происходит, когда сам родитель не занимается своим психическим здоровьем, не занимается эмоциональным состоянием. Тогда он будет срывать зло на ребенке, об авторитете не идет и речи. Нужно найти специалиста и посмотреть, что происходит, потому что ребенок не отвечает за эмоции взрослого. Вероника Сысоева Нарколог, психотерапевт

Влияет и отсутствие развития у родителей — когда даже молодые родители становятся похожими по образу мышления на бабушек и дедушек. Они не идут в ногу со временем, не понимают, какие процессы есть у детей и подростков, а обращать внимание на время важно.

Когда родитель говорит, например: «У тебя не должно быть так, потому что у меня в детстве так не было». Если что-то такое происходит, обычно оно заканчивается ограничениями для ребенка. На этом теряется взаимопонимание, это причиняет боль, но это можно и нужно восстанавливать, освобождаться от ограничивающих травм, которые мешают двигаться вперед. Вероника Сысоева Нарколог, психотерапевт

В целом когда родитель собой не занимается в любом аспекте, это подрывает его авторитет. Не следит за питанием, за здоровьем, при этом требует этого от ребенка.

Родитель не может требовать того, что не соблюдает сам, это будет приводить к конфликтам. Когда родитель сам не знает, как построить жизнь, ребенок понимает, что сам не сможет следовать советам такого человека. Это происходит даже у маленьких детей интуитивно и неосознанно. Вероника Сысоева Нарколог, психотерапевт

Как стать авторитетом для ребенка

Развиваться, выстраивать свою жизнь. Когда родитель показывает классный результат ребенку, он начинает восхищаться успехами взрослого. Детям не надо много времени, поэтому нужно уделять время и себе, и ребенку, и время должно проводиться качественно. Когда взрослый требует изучения английского, а сам не может связать двух слов, здесь не будет авторитета, нужно показать пример. Вероника Сысоева Нарколог, психотерапевт