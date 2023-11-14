Нутрициолог посоветовала включить в рацион подростков бобы
Растительный белок необходим растущему организму. Сбалансированное питание положительно влияет на здоровье ребёнка, сказала в эфире радиостанции «Говорит Москва» детский нутрициолог, член Ассоциации нутрициологов и коучей по здоровью Юлия Шарапова.
«Мы очень часто забываем про растительный белок, это бобовые. Я думаю, что мало подростков едят бобовые, а они очень нужны нам. Естественно, тогда организм работает по-другому, начинает вырабатывать специальные гормоны, он не стрессует. Он находится в балансе. Ребёнок, подросток, который питается правильно, который употребляет сложные углеводы: крупы, киноа, гречку, пшено — [лучше учится – прим. ГМ]. Но я не говорю про овсянку. Всё зависит от того, как её приготовить. Она более плотная по нутриентам».
Нарушения режима питания и сна снижают успеваемость детей в школе, ведут к росту депрессивных настроений, пищевой зависимости и ожирению, сообщили учёные Уральского федерального университета имени Б. Н. Ельцина.