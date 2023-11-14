Кринж, краш и имба: что означают слова, которые употребляют подростки

Представьте, что ребенок подходит к вам с вопросом: «Мама, папа, я в тильте. Все из-за краша. Мне можно почиллить?» И как его понять?

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О том, что же означают все эти новые слова в речи подростков — в материале «Рамблер».

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Кринж. Одно из любимых слов зумеров буквально означает «скукожиться». Часто используют кальку с английского и говорят «кукож». Кринж — это испанский стыд, чувство, когда вам со стороны настолько стыдно за происходящее, что хочется провалиться под землю и скукожиться.

Го. Нет, это не то же самое, что и китайская настольная игра. Слово переводится с английского как «идти». Пример употребления: «Го в ТЦ» или «Го гулять».

Гамать. Означает «играть в видеоигры». Образовано от английского game («игра»). Погамаем?

Чиллить. В английском корень chill связан как со словами, обозначающими прохладу, так и со спокойным, скудным на активности отдыхом. Чиллить — это отдыхать, ничего не делая.

Скам. «Время начинать план скам. Заскамила мамонта. Ты просто нулевый чел»‚— сказала пожилая стримерша Валюха1950 в одном из своих эфиров. Да, это слово сейчас используют даже взрослые. Скам означает обман или мошенничество.

Тапать. То же самое, что и тыкать, обычно по экрану.

Флексить. Распространенное сленговое выражение среди рэперов и поклонников хип-хоп культуры. Флексить имеет три значения: хвастаться, развлекаться и танцевать (но в определенном стиле — например, как Дрейк в одном из своих клипов).

Криповый. Пришло в русский от английского creepy и означает «страшно странный». Крипово, например, выглядит клоун из фильма «Оно».

Вайб. В английском это слово начало употребляться сначала эзотериками, которые под вайбом имели в виду энергетические вибрации, а потом слово стало широко употребляться всеми, часто означает атмосферу места или впечатление о человеке. Пример употребления: «У этого кафе очень уютный вайб».

Имба. Что-то особенно крутое, например, персонаж, который выделяется на фоне остальных героев. Пришло из геймерского сленга, сокращение от imbalance («дисбаланс»). Часто бывает, что в играх, где на выбор дают поиграть несколькими героями, один персонаж значительно сильнее других. Вот он и есть имба, то есть он невероятно силен и крут.

Стэнить. В английский пришло из песни Stan Эминема, в которой рассказывается о безумном фанате рэпера, который его преследовал (фаната звали Стэн). Стэнить — обожать кого-либо, фанатеть по кому-то.

Тильт. Тоска, почти депрессия. Пришло из покерного сленга, где это означает состояние, при котором игрок максимально подавлен и разочарован.