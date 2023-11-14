Психолог назвала предпосылки развития послеродовой депрессии

Послеродовая депрессия — это действительно существующее расстройство, с которым сталкивается родившая женщина в 10–20 процентах случаев.

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Подробнее об этом состоянии, его предпосылках и способах с ним справиться, «Вечерней Москве» рассказала кандидат психологических наук, психолог Елена Ярикова.

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Предпосылки развития послеродовой депрессии

По ее словам, существует несколько ключевых факторов возникновения депрессии после рождения ребенка. Первый связан с самим ребенком и особенностями здоровья, преждевременным рождением, повышенной возбудимостью малыша. Второй связан с рядом нюансов, которые связаны с особенностью эмоционального и психического состояния мамы, а именно:

чрезмерная тревожность и опека над ребенком;

желание все успевать (ребенок, домашние заботы, муж, работа);

эпизоды депрессии в прошлом;отсутствие времени на себя, потеря свободы;

неспособность к быстрой адаптации к смене ритма и уклада жизни;

отсутствие поддержки из вне;

прошлый негативный опыт беременности или родов;травмирующие события из детства.

— Важно отметить, что проблема может возникнуть у любой женщины. Чем больше факторов накладываются друг на друга, тем больше вероятность возникновения депрессии. Важно отслеживать свое состояние и бережнее относиться к себе и ключевым факторам, чтобы минимизировать риск ее появления, — отметила Ярикова.

Обычно депрессия возникает через шесть недель после родов, рассказала психолог. Если проблема затянулась более чем на две недели, справиться со своим состоянием становится все сложнее, тогда есть смысл обратиться за помощью к специалисту.

— В первые недели после рождения женщина может испытывать как психологический, так и физический дискомфорт. Это связано с кардинальным изменением привычного уклада жизни, усталостью и физическими изменениями в теле. Все эти факторы могут спровоцировать появление таких негативных эмоций, как усталость, раздражительность, тревожность, перепады настроения, нарушение аппетита и сна. Обычно на 10–14 день симптомы пропадают, однако в отдельных случаях ситуация затягивается и прогрессирует, — объяснила Ярикова.

Что делать, если послеродовая депрессия уже возникла

По мнению специалиста, во-первых, нужно проанализировать, что именно стало триггером и отправной точкой.

— Так вам будет легче держать ситуацию под контролем, — подчеркнула психолог. — Вторым шагом должно стать принятие, что проблема действительно есть и вам сложно примерять на себя совершенно новую роль. И это нормально. Кроме того, одним главных способов самопомощи является обращение к близким, заметила Ярикова.

— Возможность делегировать какие-то дела разгрузит вас и поможет немного отдохнуть и собраться. Выговориться близким — тоже хороший способ снять с себя внутреннее напряжение и поделиться сомнениями или страхами. Все необходимые дела, возникающие после родов, требуют высокой самоотдачи и многозадачности, поэтому выключите своего внутреннего критика и перфекциониста и старайтесь отдыхать и более бережно относиться к своим ресурсам, — порекомендовала собеседница «ВМ».