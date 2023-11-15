Детские поделки из листьев и шишек скрывают в себе угрозу
Осенью детям часто задают в детском саду и начальной школе приготовить природные материалы или сразу поделку из них. Считается, что так карапузы познают мир и развивают творческие навыки, но оказывается, при этом они ещё могут и подцепить пару опасных заболеваний.
Как рассказала и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина, на опавших листьях и шишках могут оседать различные пыль и грязь, в которых нередко содержатся шерсть и фекалии животных, а те могут переносить смертельные заболевания, особенно крысы.
К тому же на таких природных материалах отлично живут различные грибки. Имеющиеся в их составе микотоксины могут привести к аспергиллезу, который нередко приводит к кровохарканию. А если у ребёнка есть астма, то из-за плесени приступы могут участиться, а симптомы — усилиться.
Ещё плесень нередко вызывает аллергию, из-за чего особенно часто страдают дети с поллинозом и астмой. Но это не значит, что на поделках из шишек и листьев нужно ставить крест.
Можно обезопасить ребёнка от новых проблем со здоровьем.
Для этого нужно:
- выбирать материалы небольшого размера — так они будут лучше прогреваться солнцем;
- не брать шишки и листья в плохом состоянии;
- собирать всё в сухую погоду и в солнечных местах — ультрафиолет хорошо убивает бактерии;
- материалы перед работой лучше просушить в сушильном шкафу (если есть), а листья скелетировать (варить 2–3 часа в воде с большим количеством соды или опустить их в средство для сантехники или устранения засоров, только потом очень тщательно помыть);
- под конец поделки лучше покрыть лаком, а деревянные можно даже обжечь, главное — потом накрыть стеклом, чтобы не накапливалась пыль — рассадник клещей и аллергии.