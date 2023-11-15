Детские поделки из листьев и шишек скрывают в себе угрозу

Осенью детям часто задают в детском саду и начальной школе приготовить природные материалы или сразу поделку из них. Считается, что так карапузы познают мир и развивают творческие навыки, но оказывается, при этом они ещё могут и подцепить пару опасных заболеваний.

© Секрет Фирмы

Как рассказала и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина, на опавших листьях и шишках могут оседать различные пыль и грязь, в которых нередко содержатся шерсть и фекалии животных, а те могут переносить смертельные заболевания, особенно крысы.

К тому же на таких природных материалах отлично живут различные грибки. Имеющиеся в их составе микотоксины могут привести к аспергиллезу, который нередко приводит к кровохарканию. А если у ребёнка есть астма, то из-за плесени приступы могут участиться, а симптомы — усилиться.

Ещё плесень нередко вызывает аллергию, из-за чего особенно часто страдают дети с поллинозом и астмой. Но это не значит, что на поделках из шишек и листьев нужно ставить крест.

Можно обезопасить ребёнка от новых проблем со здоровьем.

Для этого нужно: