«Неприличное дело»: важно ли обсуждать с ребенком тему финансов

Сегодня в российских школах часто поднимаются темы финансовой грамотности. Они обсуждаются на уроках математики, обществознания и классных часах.

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Существует мнение, что для повышения навыков обращения с деньгами и вовсе нужен отдельный предмет. При этом не все родители готовы разговаривать о деньгах с ребенком и не у всех родителей получается грамотно распоряжаться собственным бюджетом. То есть школьник, получив на уроке теоретические знания, на практике видит совсем иное.

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Как же семье научиться финансовой грамотности и нужно ли это?

Издание «Вести Подмосковья» задало этот вопрос специалистам.

«Бывает, что родители не только не объясняют азы финансовой грамотности ребенку, но и сами ее не понимают. Или считают, что их чаду еще рано все это знать. Вырастет - жизнь научит. В некоторых семьях разговоры о деньгах считаются неприличным делом», - отметила эксперт в области коммуникаций и семейных отношений, психолог Елена Николаева.

Однако сложно отрицать важность разговоров о деньгах в семье. Ребенку, у которого деньги падают с неба либо считаются недосягаемой роскошью, будет непросто адаптироваться после начала самостоятельной жизни.

Совладелец WELLSIDE Недвижимость Алексей Николаев предложил периодически собираться на семейный совет для обсуждения доходов и расходов. По его словам, такие встречи помогут всем членам семьи понять, откуда поступают деньги и куда они уходят. Родители могут приводить примеры из своего опыта, объясняя ребенку, как разные решения повлияли на их финансовое положение.

«Можно вести семейный бюджет, используя приложения и таблицы. Учет выступит в роли карты, помогающей ориентироваться в финансах и планировать расходы», - сообщил собеседник издания «Вести Подмосковья».

Кроме того, он порекомендовал подключать детей к выбору товаров по соотношению цены и качества в магазине - это поспособствует развитию критического мышления и понимания стоимости вещей. Одни родители дают ребенку деньги строго на еду в столовой, обеспечивая его всем остальным самостоятельно. Другие выделяют определенные суммы «по требованию». То есть освоить на практике накопление средств и разобраться в доходах/расходах довольно сложно.

Сооснователь инвестиционной платформы «ИНВЕСТМЕН» Николай Солодовников привел в пример следующий подход: источником дохода ребенка могут стать карманные расходы. По мнению специалиста, лучше ежемесячно выделять одинаковую сумму как аналог реальной зарплаты.

«А вот за выполнение домашних обязанностей и уроков платить не нужно. Если речь идет о старшекласснике, то он сможет заработать дополнительно в свободное от учебы время вне дома», - указал Солодовников.

Директор по развитию инвестиционно-строительной компании Black module Дмитрий Сапегин посоветовал родителям определиться, для чего они хотели бы повысить навыки планирования бюджета в семье. Без конкретного понимания, считает эксперт, никакие советы не сработают.

«Если вопрос стоит об экономии средств, чтобы не уходить в долги, то необходимо урезать лишние расходы, а затем разделить имеющийся бюджет по принципу пяти конвертов. В первый идут деньги на продукты, во второй - на транспорт, в третий - на коммунальные платежи и кредиты, в четвертый - на развлечения, в пятый - на накопительный счет. Последний конверт стоит пополнять сразу после получения зарплаты. Так удастся накопить финансовую подушку, которая позволит прожить без зарплаты 3-6 месяцев», - рассказал он.