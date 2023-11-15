Можно ли водить ребенка с насморком в сад или школу
В Европе насморк не считается серьезным заболеванием и не является противопоказанием к посещению детского сада или школы. Российские же врачи рекомендуют, чтобы ребенок несколько дней отсиделся дома. Почему не стоит допускать даже немного простуженных детей к контакту с другими, «ФедералПресс» узнал у педиатра Зои Скорпилевой.
«Если у ребенка отечное лицо и желто-зеленые сопли, то лучше пересидеть с ним день-два дома, постоянно промывая нос. Потом можно отправлять его в сад или школу. Но это касается только начальной стадии заболевания, которую можно быстро отсечь», – пояснила врач.
Скорпилева добавила, что если ребенок с соплями получит контакт в детском учреждении с малышом, заболевшим из-за другого вируса, станет только хуже. В слизистую, где при насморке тепло и сыро, вирусы и бактерии садятся с большим удовольствием и очень активно размножаются.