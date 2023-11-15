Можно ли водить ребенка с насморком в сад или школу

В Европе насморк не считается серьезным заболеванием и не является противопоказанием к посещению детского сада или школы. Российские же врачи рекомендуют, чтобы ребенок несколько дней отсиделся дома. Почему не стоит допускать даже немного простуженных детей к контакту с другими, «ФедералПресс» узнал у педиатра Зои Скорпилевой.