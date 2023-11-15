Отсутствие папы в семье: последствия и их лечение

Роль обоих родителей в воспитании ребенка неоспорима. Но не всегда получается так, что присутствуют оба. Психолог Полина Пименова — об отсутствии папы в семье и последствиях такого взросления.

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В жизни случаются множество сценариев, по которым семья может остаться без отца. В Психологии считается ключевой фигурой мама. Но отец и его роль в воспитании также важна для ребенка. В современном мире, некоторые специалисты утверждают, что фигуру отца может заменить дедушка, дядя, тренер или друг семьи. И даже мама со здоровой психикой и здравым взглядом на ситуацию способна воспитать полноценных детей.

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Впрочем, не всегда полная семья может отличаться образцово показательными отношениями. И дети, выросшие в полных семьях, но не имеющие примера, как находить компромиссы поддерживать друг друга и выстраивать благоприятные отношения внутри семьи, впоследствии могут столкнуться с проблемами во взрослой жизни и создании уже своих отношений.

Негативное отношение со стороны мамы к отцу детей может выражаться следующими ситуациями:

если обижена на него;

открыто говорит о своих претензиях и высказывает недовольство по отношению;

ссорятся и устраивают конфликты на глазах у детей, не понимая, что дети принимают все близко к сердцу и это является сильным отпечатком на их будущее.

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Поэтому часто под влиянием семейных историй складывается искаженное восприятие отца, а может возникать некая путаница детско-родительских отношений — это отражается и во взрослой жизни. Ребенок видит ситуацию глазами мамы и не может адекватно оценивать насколько отец был действительно несостоятелен в отношениях. А уж тем более по отношению к ребенку.

Только повзрослев и проходя терапию со специалистом он могут увидеть ситуацию родителей под другим углом. Потому что отношения мужчины и женщины и отношения родительские между отцом и ребенком — это не одно и тоже. Часто обиды мамы формируют негативный образ отца, а далее и обиду за свое детство. Вся информация попадает в наше бессознательное поле и в большинстве случаев этот болезненный опыт будет проигрываться во взрослой жизни накладывая отпечаток на отношениях, на успехе в трудовой деятельности и так далее.

Психологические проблемы возникнут и тогда, когда отец уходит из семьи. Ситуаций чаще всего складывается несколько:

либо отец остается хорошим персонажем и ребенок не поддерживает маму;

либо наоборот отвергает отца, испытывая злость, недовольство, обиду и разочарование;

у девочек складываются неполноценные отношения с противоположным полом: абьюз, созависимые отношения, повторение родовых сценариев или наоборот страх вступать в отношения с мужчинами из-за разочарования и переживаний прожить брошенность вновь;

у мальчиков отсутствие или уход из семьи отца также наносит отпечаток на дальнейшую жизнь.

Особое внимание следует уделить случаю, когда отец умирает в возрасте ребенка до 7 лет. Потому что в эти годы ребенок тесно связан с эмоциональным фоном матери и ее бессознательным. Мать неосознанно передает свое состояние, эмоции ребенку и поэтому он может получать чувства брошенности и горя, злости и отчаяния, а также одиночества. И эти негативные переживания неосознанно записывается в его бессознательное, а в последствии уже во взрослой жизни могут вылезти наружу через депрессии и неудачи в личной жизни или в построении карьеры.

Обратная сторона, когда проблема развода или смерти отца после 7 лет. Здесь ребенку необходимо объяснить, что произошло в семье, не молчать, а дать адекватное объяснение почему так произошло.

Главное не молчать!

Возможно, придется обратиться к специалистам, которые смогут помочь найти правильные слова и объяснения, чтобы ребенок понимал, что его вины нет в случившемся. Многие мамы, столкнувшись с жизненными изменениями начинают утопать в своих переживаниях, забывая об ответственности перед своим ребенком. Поэтому необходимо объяснить ребенку, чтобы снизить уровень тревожности и переживаний, а также неизвестности от происходящего.

Так одной в из сфер взрослой жизни, когда проявляются все последствия отсутствия отца — это карьера и финансы. Первое понимание как направляется энергия во вне и как находиться в обществе дает отец. Мама способна привить заботу, тепло и любовь, а также чувство безопасности. А папа уже наделяет пониманием дисциплины, постановкой целей и желаний. Исключение составляет лишь случаи, когда отец сам не имеет достижений и не справляется с задачами собственной жизни.

Вне зависимости был отец у ребенка до рождения или не было после в психике ребенка всегда есть место фигуре папы. Поэтому считать, что его отсутствие, это лучшее положение обманчиво. Место во внутреннем мире ребенка, отведенное отцу всегда будет, важно лишь понять или осознать, чем оно заполнено и какие последствия принесет. Если мама сравнивает ребенка в конфликтных ситуациях со свои отцом и то, что они похожи в негативной подаче, то ребенок вырастает с комплексом неполноценности, не любви к себе и брошенности. Даже скудные характеристики отца, но с чувством обиды и злости мамы к нему передаются бессознательно ребенку, нанося неизгладимую травму. Поэтому очень важно работать со специалистом искореняя причину обид, прежде всего для себя.

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Первый способ, что может сделать мама по отношению к своему ребенку и не проецировать негативные эмоции на него, является посещение специалиста, чтобы она могла излечить свои душевные травмы, тогда говорить с ребенком она будет не через фильтр негативного опыта, а правильно отвечать на вопросы ребенка и облегчить маленькому человеку полноценно жить без чувства ответственности за то что произошло. Ведь дети, часто чувствуя себя центром жизни берут всю вину на себя. Этот груз непостижимо тяжелый для них. Специалист собрав весь необходимый анамнез, сможет потом грамотно подобрать спектр инструментов, такие как например практики по работе с бессознательным, так как оно управляет всеми процессами в жизни. Самым действенным считается блокирование негативных установок, которые ограничивают процесс развития личности каждый раз спотыкаясь о негативный опыт.

Второй способ заключается в том, что важно составлять внутренний образ мужчины из положительных качеств не только собственного отца, но и тех мужчин, которые будут окружать ребенка на пути взросления (дедушка, крестные, старшие братья и др.). Также стоит обратить внимание какие сказки читает и какие фильмы смотрит. Все это формирует понимание внутреннего сценария мужского образа в психике ребенка. Мамам следует окружить максимально положительными примерами мужчин для этого.

Существуем масса случаев, когда семьи, где отсутствует отец дети выросли без сильного негативного отпечатка на психике ребенка. Также как и полные семьи, где происходит травмирование детей и жуткие истории заставляют шевелится волосы на голове. Безусловно, отсутствие отца сказывается на психике ребенка, но только мама в состоянии снизить давление и максимально заботясь о себе, изучая не только психологию взрослых, но и детскую может воспитать психически здорового хорошего ребенка. Об этом стоит задумываться прежде, чем становится родителями.

Третий способ основывается на том, что следует показать своим примером ребенку, как жить не переживаниями о прошлом, а позитивно и счастливо находить радость в жизни, видеть перспективы и корректировать всеми способами негативные опыты.