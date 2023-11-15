Введение ЕГЭ было ошибкой, считают в Госдуме

Зампред Госдумы Петр Толстой в ходе парламентских слушаний заявил, что введение Единого государственного экзамена по русскому языку было большой ошибкой, сообщает ИА DEITA.RU

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Единый государственный экзамен существует в нашей стране с 2007 года и до сих пор остается неоднозначной мерой, по которой не существует единого мнения. На парламентских слушаниях в Совете Федерации на тему «Государственная политика в сфере сохранения, защиты и развития русского языка: состояние, проблемы и пути решения» зампред Госдумы Петр Толстой выразил точку зрения, что натаскивание детей на тесты, которые составляют основу экзамена ЕГЭ и ОГЭ, разрушает ткань традиционного русского образования, существовавшую еще до революции и улучшенную в Советской России.

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Сторонники ЕГЭ и ОГЭ приводят в качестве аргументов универсальность экзамена – раньше выпускник школы должен был, помимо школьных экзаменов, проходить отдельно вступительные испытания в каждое желаемое учебное заведение, у которых были свои отличающиеся друг от друга форматы экзаменов. Сказывалось волнение перед каждым испытанием и некоторые сдавали хуже, чем могли бы. Также проблемой было и личное присутствие ученика – одновременно сдавать экзамены во Владивостоке и, например, Москве попросту невозможно. Это, конечно, сужало круг потенциальных мест учебы – везде не успеешь. Теперь же документы с едиными результатами можно подавать дистанционно, понервничав лишь раз – на ЕГЭ в школе.

Да и разработка единого уровня оценки багажа знаний школьника была несомненным плюсом для отслеживания ситуации в образовании.

Вот только именно багаж знаний зачастую оказывается чемоданом без ручки, который оставляют старшеклассники, сосредоточившись на тестах. Учителя в школах жалуются, что вместо уроков по программе вынуждены проводить «подготовку к ЕГЭ», то есть по сути то самое «натаскивание» вместо преподавания реальных знаний. Форматы проведения тоже вызывают много вопросов – в том числе сдача экзаменов в откровенно унизительных условиях для детей и тяжелые условия и отсутствие компенсаций за них для учителей.

Да и волнение, которое раньше сопровождало каждый вступительный экзамен, никуда не делось, а просто сконцентрировалось теперь перед ЕГЭ, как единственном шансе, что приводило и до сих пор приводит к трагичным последствиям.