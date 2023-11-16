Психолог объяснила, почему дети перестают уважать своих родителей

Отношения с родителями могут начать портиться в любом возрасте. Бывают случаи, когда ребенок из-за своей зависимости от родителей не может высказать свои обиды, поэтому недопонимания появляются лишь спустя годы. То есть он начинает придерживаться принципа «око за око», и это одна из самых главных причин, почему дети перестают уважать своих родителей. И даже при помощи психолога, уже будучи взрослым, людям порой очень тяжело преодолеть свои детские обиды и простить родителя, — рассказала Панфилова.