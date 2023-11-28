Знаменитые дети-вундеркинды, которые восхищают своими способностями

Многие тратят целую жизнь на то, чтобы добиться профессионального успеха и в совершенстве овладеть выбранным делом. Однако есть уникальные люди, которым вовсе не надо прикладывать усилий, чтобы добиться успеха в учебе.

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Они уже рождаются гениальными. “Рамблер” рассказывает о самых умных детях, которые в юном возрасте уже смогли заявить миру о своих способностях.

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Акрит Ясвал

Слава к Акриту Ясвалу, мальчику из Индии, пришла в возрасте семи лет. Тогда он впервые провел хирургическое вмешательство, причем сделал это успешно. Его друг сильно обжег руку, и Акрит смог без труда отделить пальцы.

The Oprah Show

К 12 годам мальчик из Индии уже учился в медицинском университете, а в 17 лет защитил магистерскую диссертацию по прикладной химии. На данный момент Акрит Ясвал работает над одним из главных изобретений медицины – пытается найти лекарство от рака.

Джейкоб Барнетт

В возрасте двух лет Джейкобу Барнетту поставили диагноз – аутизм. Врачи были уверены, что у мальчика в дальнейшем будет много проблем с чтением, речью и в принципе с решением любых бытовых задач. Однако они просчитались.

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К трем годам Джейкоб уже знал алфавит и мог рассказывать его как в прямом, так и в обратном порядке. В возрасте 10 лет мальчик начал обучение в университете Индианы, он даже смог защитить докторскую диссертацию. Джейкоб уверен, что однажды он сможет опровергнуть теорию относительности Эйнштейна, а пока он занимается диссертацией в области квантовой физики.

Ким Унг Йонг

Ким Унг Йонг признан книгой рекордов Гиннеса как самый умный человек современности. Его айкью равен 210 единицам. Уже в три года мальчик смог поступить на физический факультет, к шести годам закончил вуз, а потом его пригласили на работу в НАСА.

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