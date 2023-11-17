Как использовать клиповое мышление в развитии детей

Все больше детей сталкиваются с трудностями в усвоении новой информации: учебники, выпущенные до пандемии, не предполагают цифровые задания. Их цель – научить базовому счету, письму, чтению без применения гаджетов.

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Пандемия усилила проблему развития социальных навыков и когнитивных расстройств у детей. Изменился формат потребления контента: на смену длинным текстам пришли короткие видеонарезки, обилие фото, яркая анимация, коллажи.

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Мозг стал думать фрагментарно, разрозненными кусками. Мысли соединяются в калейдоскоп бессвязных событий. Так родилось клиповое мышление, о котором впервые заговорили в России в конце 1990-х.

Ребенку с клиповым мышлением сложнее выстраивать логические взаимосвязи. Он путает важное и второстепенное. Объем информации каждый год увеличивается вдвое, приходят перегрузки и рассеянное внимание. Но цифровые технологии продолжат проникать глубже в нашу жизнь. Поэтому клиповое мышление – уже данность.

По мнению антрополога Екатерины Черепановой из Уральского федерального университета, человек мыслит по аналогии с техникой, то есть ключевыми тегами и словами.

Поэтому посмотрим на проблему с другой стороны: как направить клиповое мышление на пользу детям и почему его не стоит бояться?

Как работает клиповое мышление?

Короткие видео обманывают мозг и вызывают выброс дофамина, гормона удовольствия. Он вырабатывается, когда мы делаем что-то приятное или получаем вознаграждение. Достижение какой-то цели тоже вызывает чувство радости и наслаждения благодаря этому гормону.

Психотерапевт Андрей Курпатов называет социальные сети «дофаминовой ямой», которая способна провоцировать мозг на получение быстрого удовольствия.

Дети подвержены эмоциональным всплескам, готовы свайпать страницу за страницей ради смеха и веселья. Если контент кажется неинтересным - легко переключиться на то, что приведет к выбросу дофамина. И полный запрет на гаджеты в корне не решит проблему клипового мышления.

Ребенок сталкивается с инфомусором, не осознавая последствий. В среднем пользователь соцсетей потребляет 80-100 сюжетов, абсолютно разных по темам, за один час.

А 60% российских школьников, по данным исследований ВШЭ, проводят до трех часов в интернете. При этом 82% детей открывают соцсети из-за того, что там много знакомых, хотя у 43% школьников реальных друзей не больше 10 человек.

Взрослым стоит помочь ребенку сформировать персональный инфопоток, полезный и занимательный, направить на развитие поведенческих и логических связей, расширение кругозора и любопытства. Даже если ребенок использует ваш компьютер или телефон в свободное время.

3 совета, как обратить клиповое мышление на пользу детей

Выберите качественные и проверенные источники информации

Хорошим источником информации для детей будет ресурс, где собраны проверенные факты, есть ссылки на первоисточники. А в создании контента участвуют научные редакторы, психологи, методисты и учителя с большим стажем работы.

Среди таких проектов «Чевостик», известный своими аудиозаписям с начала 2000-х, «Сказбука», «Матемагия» и другие.

Обратите внимание, чтобы на сайте или в мобильном приложении сервисов отсутствовала агрессивная реклама. Текст должен иметь заголовки, абзацы, списки, информационные факты и ссылки на первоисточники. Если дизайн, жаргонизмы в формулировках, обилие блогеров вызывают сомнение в качестве контента, это приложение не стоит давать ребенку.

Посмотрите, кто несет ответственность за публикуемый материал: отдавайте предпочтение взрослой экспертизе.

Качественный обучающий сервис не будет рассказывать о трендах в ТикТок, уводить ребенка на сторонний сайт и запрашивать его персональные данные. Будьте внимательны.

Детям приятнее управлять игрой самостоятельно, когда можно выбирать сюжетную линию через общение с персонажем, который становится проводником на замену взрослому. Учитываете этот момент при выборе контента.

Следите за логической структурой

Всегда приятно получать информацию с сайта, где есть связь по темам, направлениям или экспертам. Для ребенка особенно важно видеть логическую цепочку от основ к деталям. Если он попадет в информационный хаос, то не сможет вычленить важное.

Поэтому cкачайте ребенку не игры и соцсети, а познавательно-развлекательное приложение или фильм.

Например, серию научно-популярных фильмов канала Discovery, National Geographic, «Моей планеты» или мультфильмы с Чевостиком, профессором Почемучкиным, Маленькими Эйнштейнами и Семью Почемучек.

Проверяйте знания

Проверить знания ребенка проще через тесты или задания. Можно это сделать на полноценных образовательных платформах – например, российской Учи.ру или белорусской Logiclike. Там в формате карточек c заданиями и логических игр представлены основные школьные предметы и олимпиады.

Такие платформы подойдут школьникам, но на возраст детского сада лучше работают игровые механики.

Самым маленьким почемучкам будет приятно перемещаться по островам в игровых курсах о космосе, Древнем Египте или поиске следов динозавров.

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Быстро ориентироваться в большом объеме информации

Дети поколения «альфа» родились в годы выпуска первого Ipad, появления Instagram* (запрещенная в РФ социальная сеть). Это сильно повлияло на цифровизацию современных семей.

Появилась тенденция давать ребенку телефон или планшет, стоя в очереди или в пробке.

Ребенок быстро схватывает, как разблокировать телефон по отпечаткам пальцев, отправить смайлик даже за 15-20 минут времени с гаджетом.

Развить креативность и воображение

На первый взгляд кажется, что 90% контента запрещено к просмотру детям. Но уже появились функции родительского контроля, рекомендательная выдача ярких и полезных мультфильмов, игр и даже познавательных курсов в страну знаний.

Притягательные эмоционально окрашенные видео с фактами из детских энциклопедий помогают глубже погрузиться в вопросы окружающего и фантазийного мира.

Сформировать навыки работы с мультимедийным контентом

Современные технологии делают видеоредактирование и создание анимации доступным даже для детей. Появились компьютерные языки программирования, рассчитанные на возраст от 4-5 лет, учебные курсы с познавательными уроками в формате сайтов и приложений по подписке. Среди них визуальная среда Scretch Junior, Blockly, CodeMonkey.

Интеллектуально отдохнуть

Делать десять дел одновременно плохо. Но современный мир говорит об обратном: ребенок в 5-6 лет ходит на спортивные, творческие или языковые кружки. Тем самым приучается к контролю времени и быстрому переключению на разные виды деятельности. Но мозгу важно отдыхать и перезагружаться, чтобы восстановить силы.