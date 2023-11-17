Как научить ребенка иностранному языку

Хотите, чтобы ваш ребёнок смотрел «Короля Льва» и читал «Алису в стране чудес» в оригинале, мог увлечённо общаться со сверстниками даже за границей и как бонус имел отличную оценку по английскому в школе, — но не знаете, когда и как начать обучение ребёнка?

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На эти и другие вопросы «Секрету» ответил Артём Каряченцев, методист курса «Английский со зверятами» образовательной платформы Учи.ру.

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Когда начать изучать английский

Исследования показывают, что проще изучить иностранный язык, если начать делать это в младшем возрасте: дети могут быстрее овладеть нужными навыками и приобрести правильный акцент. Именно поэтому многие семьи решают начать изучение второго языка уже с 3–4 лет, а некоторые даже выбирают изучение английского с рождения.

Однако это не означает, что если ребёнок начал изучение в 5 классе, он не справится. Люди любого возраста способны овладеть вторым языком, но им может потребоваться немного больше времени и усилий.

Зачем нужно учить второй язык

Билингвизм — это владение двумя языками на уровне носителя. Большинство билингвов появляются в семьях, где родители являются носителями разных языков. Общение на втором языке в семье — один из самых эффективных способов обучения. Если родители говорят на английском или на другом языке дома, это создаёт непринуждённую языковую среду, в которой ребёнок может практиковать и совершенствовать свои навыки. Применяя этот навык, в первую очередь родителям важно как можно скорее убрать из головы миф о том, что билингвы развиваются медленнее.

Согласно последним исследованиям, 43% населения Земли — билингвы и ни в чём не отстают от сверстников, говорящих только на одном языке.

Советы, чтобы ваш ребёнок освоил сразу несколько языков Разделяйте языки между родителями. Например, мама — носитель русского языка, а папа — английского. Тогда правильнее доверить обучение русскому языку матери, а английскому — отцу. Тем не менее оба родителя могут принимать участие в процессе, изучая второй язык вместе с детьми.

Выделяйте время для общения на одном и на другом языках. Важно помнить, что изучению каждого из языков необходимо уделять одинаковое количество времени. Настоящими билингвами считаются лишь те, кто свободно говорит на двух языках. Для максимального результата (на примере русского и английского) можно разбить неделю на отрезки: понедельник и вторник — дни русского языка, среда — разгрузочный день, а четверг и пятница посвящены английскому.

Соотносите количество и качество. Процесс изучения двух языков одновременно не означает, что на ребёнка должны сваливаться двойной объём работы и двойная ответственность. Постарайтесь следить за тем, как ваш ребёнок потребляет информацию. Не бойтесь избавляться от неэффективных методов обучения и не заостряйте внимание на ошибках.

Как изучать английский или другой язык

В случаях, когда родители не говорят на втором языке, на помощь приходят репетиторы, языковые курсы, образовательные платформы. Выбирать способ изучения иностранного языка стоит, отталкиваясь от способностей ребёнка. Одному подходит индивидуальное классическое обучение, другому — в игровом онлайн-формате, третьему — микс вариантов. Пробуйте разные варианты изучения, отслеживайте результаты ребёнка, корректируйте программу.

Учиться с репетитором

Преимущества занятий с репетитором:

Индивидуальный подход к обучению. Программа обучения составляется репетитором исключительно под персональные потребности ребёнка и направлена на развитие сильных сторон и минимизацию слабых.

Менторство и консультации. У ученика есть возможность во время занятий задать любые вопросы по изучаемому материалу. Репетитор сможет дать исчерпывающие ответы, помочь разобраться в сложных темах и предостеречь от распространённых заблуждений сразу же, что помогает избегать формирования неправильных навыков.

Регулярность. Занятия с репетитором всегда проходят по заранее составленному расписанию. Это позволяет регулярно выделять время на изучение предмета и систематично приближаться к намеченной цели.

Дополнительная мотивация и поддержка. Занятия с репетитором могут помочь ученику сформировать положительное отношение к учёбе и поддержать его в стремлении постигать новые знания и навыки.

Помните, что не каждый учитель — «универсальный». Выбирая репетитора, убедитесь, что учитель имеет опыт и прежде всего ему нравится обучать детей того же возраста, что и ваш сын или дочь. Существует большая разница между обучением пятилетних, восьмилетних и 10-летних детей.

Убедитесь, что репетиторы, которых вы рассматриваете, имеют соответствующее образование, чтобы иметь возможность эффективно преподавать язык. Хороший репетитор должен обладать знанием языка, педагогической подготовкой и опытом, чтобы правильно обучать ребёнка иностранному языку.

Самостоятельно изучать иностранный язык

Начать изучение второго языка в домашних условиях — реально вне зависимости от того, знает его родитель или нет.

Плюсы самостоятельного обучения:

Свобода выбора и самоорганизация. Родитель может совместно с ребёнком определить, что изучать, и составить план, отталкиваясь от собственных интересов и потребностей. Например, можно изучать английский по любимым мультфильмам или перевести названия животных, которые больше всего нравятся.

Гибкий график и место обучения. Родитель выбирает время и удобное место обучения, а также темп изучения материала. Это позволяет ребёнку грамотно распределить время между учёбой, семьёй, хобби и другими обязательствами.

Разнообразие курсов и форматов обучения. Ребёнок может обучаться по видеоурокам, интерактивным курсам, тренажёрам и не ограничиваться только одним форматом обучения.

Свобода и гибкость в выборе времени занятий. Жизнь семьи не зависит от расписания занятий с репетитором, к тому же можно заниматься из любой локации.

Советы, как начать самостоятельное изучение второго языка: Определите цель. Начните с самого простого: спросите у себя, для чего ваш ребёнок учит иностранный язык. Поставив перед собой конкретную задачу, вы сможете превратить цель из абстрактной в конкретную и составить оптимальный учебный план. Согласитесь, что процесс обучения человека, который хочет развить свой навык английского c Pre-Intermediate до Intermediate будет отличаться от подходов того, кто хочет в ближайшем будущем сдавать экзамен по иностранному языку.

Слушайте песни на английском. Они могут помочь запомнить слова и выразительность языка. Прослушивайте англоязычную музыку и пойте вместе. Музыка — отличный способ привлечь внимание ребёнка и помочь ему без стресса запомнить новые слова.

Используйте стикеры и карточки с переводом слов. Вместе с ребёнком подготовьте стикеры с английскими названиями предметов и расклейте по дому. Попросите ребёнка произносить их, когда он пользуется той или иной вещью или подходит к ней.

Ещё можно сделать карточки, на одной стороне которых будет английское слово, а на другой — русский перевод или рисунок, изображающий этот объект. Коллекцию карточек можно пополнять по мере изучения новых слов, а ещё их удобно группировать по разным тематикам (животные, транспорт, овощи и т. д.). Карточки удобны тем, что их можно брать с собой на прогулку или даже в поликлинику, чтобы с пользой скоротать время в очереди.

Поощряйте и поддерживайте ребёнка в его усилиях по изучению иностранного языка. Похвала и мотивация помогут ему оставаться заинтересованным. Дети преуспевают благодаря поддержке, и прежде всего — родителей! Если ваш ребёнок изо всех сил старается выучить иностранный язык, дайте ему знать, что вы гордитесь его усилиями.

Отталкивайтесь от интересов ребёнка. Для родителей очень важно находиться в постоянном контакте с ребёнком и поддерживать атмосферу доверия. Если какая-то тема ему неинтересна, то правильным решением будет поменять подход или попробовать что-то новое, а не пытаться заставлять ребёнка зубрить что-то через силу.

Не торопите ход событий и не бойтесь ошибок. Если изучение нового языка даётся ребёнку с трудом, не показывайте, что вас расстраивает этот факт. Важно не предъявлять к детям слишком высокие требования, не соответствующие уровню их знаний. Старайтесь поддерживать атмосферу спокойствия и взаимопонимания, не забывайте улыбаться и поощряйте забавные и непредсказуемые ответы.

Не бойтесь начинать с малого. Нет ничего страшного в том, что первое время ребёнок будет отвечать на ваши вопросы одним словом или самыми простыми конструкциями. Также помните, что ошибки — это неизбежная часть изучения английского (и любого другого) языка. Объясните ребёнку, что в ошибках нет ничего страшного и никто не будет его наказывать за неправильно произнесённое слово.