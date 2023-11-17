Просмотр телевизора делает детей умнее — ученые

Есть мнение, что народ от просмотра телевизора интеллектуально деградирует. А потому взрослые всячески оберегают детей от голубых экранов, опасаясь, что те потеряют способность ясно мыслить. Однако DailyMail со ссылкой на ученых пишет, что бывают случаи, когда телевидение делает юного зрителя только умнее.

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Австралийский католический университет провел опрос 681 ребенка младше 18 лет. Выяснилось, что дети, которые смотрели телевизор с родителями, были грамотнее тех, кто делал это в одиночку. Ученые пришли к выводу, что цифровые платформы могут нести не только вред, но и пользу.

«Очевидно, что цифровые платформы могут принести пользу, например, обеспечивая меры по улучшению результатов образования», — считают эксперты.

Важно не то, сколько времени ребенок проводит у телевизора. Важно то, какие конкретно программы он смотрит. Образовательный контент вполне может научить его чему-то новому.

Исследователи добавили, что и гаджеты с видеоиграми не всегда негативно влияют на развитие ребенка. В случае развивающих программ, они вполне могут способствовать в его развитии.