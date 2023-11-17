Что делать, если ребенок начинает хамить родителям

Отношения с детьми и воспитание подрастающего поколения – очень сложная тема. Каждый родитель сталкивается с ворохом проблем во время выстраивания взаимодействия с любимым ребенком. Многие взрослые жалуются на то, что в определенный период ребенок может научиться хамить, что превращает жизнь родителей в череду скандалов. О том, как мягко противодействовать маленькому грубияну, рассказывает женский журнал kleo.ru.

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Игнорирование грубых просьб

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Ребенок должен понять, что хамством и требовательностью не сможет добиться желаемого. Для того чтобы привить любимому чаду вежливость, нужно наглядно показать, что только озвученные в правильном тоне просьбы могут быть исполнены. Когда ребенок переходит на хамство, он слабо контролирует свои эмоции и может далеко зайти в этом неблагородном деле. Когда малыш осознает, что из-за грубости не получает желаемое, он будет стараться изменить модель поведения. Очень важно сразу отследить первые признаки хамства, чтобы пресечь их на корню. К сожалению, частенько мамочки идут на поводу у любимых детей. Например, ребенок начинает громко орать, топать ногами, требуя шоколадку. Чтобы поскорее погасить конфликт, родительница может удовлетворить его просьбу. Будьте уверены, это приведет к тому, что малыш будет еще больше хамить – ведь вы сами поощряете такое поведение вкусняшками.

Исключите ответную грубость

Всегда помните, что ребенок еще только познает мир. Вы должны показать ему пример, как справляться с трудными ситуациями, гасить свои негативные эмоции и правильно выходить из конфликтов. Ни в коем случае нельзя хамить ребенку в ответ. Поступая так, вы идете на поводу у первого агрессивного порыва и включаетесь в эмоциональную игру наследника. Очевидно, что ответное хамство даже взрослому человеку всегда приводит к тому, что конфликт только усугубляется. Что уж говорить о разборках с малышами. Если вы ругаете ребенка в ответ, все, что он из этого вынесет: такая форма поведения приемлема, раз ее придерживается даже любимая мама. Напротив, следует максимально спокойно реагировать на выпады малыша и подробно объяснять ему, почему вести себя так недопустимо. Разумеется, разговоры по душам нужно заводить, когда наследник придет в себя и успокоится.

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