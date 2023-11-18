Как растить ребенка с дефицитом внимания

Психолог Головина: у детей с СДВГ внимание изначально работает неправильно. И дело тут не в воспитании, а в самом головном мозге.

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Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) могут заподозрить родители, но понять первопричину сможет только врач.

О том, как растить ребёнка с таким диагнозом, рассказала барнаульский нейропсихолог Лариса Головина.

В беседе с amic.ru специалист объяснила, что детская гиперактивность появляется из-за особенностей работы ретикулярной формации.

Это большая группа клеток в мозге, которая держит кору головного мозга в тонусе и не даёт ей уйти в спящий режим. Если с её работой что-то не так, то человек становится невнимательным. Чтобы сконцентрироваться, такие люди неосознанно начинают «будоражить» себя — потирать нос, менять позу, переставлять ноги, рисовать в блокноте. Дети же обычно бегают, кричат или как-то ещё о себе напоминают.

Головина отметила, что гиперактивные дети — это не те, у которых много сил. Наоборот, они шумят для подзарядки. Иначе их мозг впадает в невоспринимающее состояние. Отсюда образ непослушных, неуправляемых детей и тех, кто будто недостаточно умён.

У таких часто бывают проблемы с учёбой и поэтому родители начинают зубрить с ними примеры и прорабатывать типовые упражнения в надежде, что всё наладится.

По словам эксперта, лучше не нагружать нервную систему ребёнка, так как она и так перегружена. Детям с СДВГ нужно больше гулять, бегать, прыгать и играть в активные игры.