5 способов воспитать ребенка со здоровой самооценкой

5 практических способов воспитать ребёнка со здоровой самооценкой. Разбираемся, как помочь ребёнку вырасти уверенным в себе:

© Daily Moscow

1. Вы сами должны обладать здоровой самооценкой. Человек — это животное из класса млекопитающих, а они берут пример со старших и развиваются по аналогии.

2. Научите выбирать: что носить, чем увлекаться, как проводить время. Помогите ребёнку понять, что ему интересно и нравится. В рамках ваших возможностей, конечно.

3. Используйте слово «пока», если ребёнок делится с вами своими провалами.

- «Мам, у меня не получилось!»

- «Да, у тебя ПОКА не получилось».

4. Проявляйте любовь и тепло вне зависимости от его успехов и достижений. Связи между «пятёрками» и вашим вниманием вообще не должно быть. 5. Используйте самый здоровый посыл.

Говорите не «ты самый лучший/красивый/умный», а «ты УНИКАЛЬНЫЙ. Я люблю тебя таким, какой ты есть».