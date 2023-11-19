Детство в 1980-е и «Северное сияние». Шесть книг для детей

Каждые выходные сотрудники московских читален советуют родителям и детям книги, с которыми можно не только приятно провести время, но и задуматься о чем-то серьезном. Главный библиотекарь детской библиотеки № 43 — культурного центра В.Ю. Драгунского Марина Пискунова рекомендует произведения Филипа Пулмана, Натальи Карповой и других авторов.

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Забронировать заинтересовавшую книгу можно с помощью сервиса «Библиотеки Москвы».

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Малышам

«Как хорошо быть любимым и нужным!» Натальи Карповой

«Как хорошо быть любимым и нужным!» — трогательная и добрая книжка стихов, которые легко прочитать и запомнить малышам. Оказывается, быть нужными хотят все: и рыжая лошадка, и жучок с разноцветными полосками на спинке, и маленькая снежинка, которая родилась весной и не тает. Во время чтения расскажите ребенку, как важно делиться теплом и проявлять чувства к близким.

Книжка украшена иллюстрациями, которые сделала художница Любовь Еремина-Ношин. Их можно долго рассматривать и придумывать новые истории про героев.

«Столярные сказки, или Как Гриша игрушки мастерил» Юлии Кузнецовой

Грише всего шесть лет, и он, как многие мальчишки и девчонки, хочет научиться что-нибудь мастерить. Да и родители говорят, что это не трудно, надо лишь чуть-чуть терпения и желания. Ему купили инструменты, приготовили доски и гвозди — можно начинать творить. Гриша хочет сделать стул и стол, кроватку для белки и подарок для друга. Но сначала надо немного подучиться.

Книга расскажет маленьким читателям, что любой результат требует усилий, главное — не опускать руки, даже если получается не сразу. У современной писательницы Юлии Кузнецовой получилась познавательная, интересная книга, с которой вы точно хорошо проведете время.

Детям постарше

«Папа Большой и Папа Маленький» Михаила Есеновского

Жить без брата очень скучно, а быть старшим братом — просто превосходно! Михаил Есеновский рассказал добрую, трогательную, наполненную юмором историю о двух братьях, Никите и Коле. Им очень весело вместе: они катаются на метро, ходят в кино, ездят на дачу. И мечтают о том, что когда-то у них появится мама.

А еще Колю прозвали Папой Маленьким. За что он получил это прозвище, узнаете, если прочтете произведение. Книгу отлично дополняют рисунки художницы Наталии Аблениной: они очень нежные, выполнены будто на старинном холсте.

«Ключ под ковриком. Рассказы Сережи Данилочкина» Инны Карповой

Жизнь четвероклассника Сережи Данилочкина и его друзей наполнена приключениями, и даже обычная, на первый взгляд, прогулка с собакой превращается в экстремальное развлечение. Ведь детство — это веселье, игры и великие открытия каждый день. Сплошное счастье! Каждый рассказ из книги согреет лучше всякого пледа.

Кроме того, благодаря произведению некоторые дети узнают, как росли их родители: события на его страницах происходят в 1980-е. Да и взрослые с удовольствием поностальгируют, повспоминают, как это было.

Подросткам

«Монолог» Инны Манаховой

Автомобильная авария разделила жизнь шестнадцатилетней Тани на до и после. Все мечты о карьере фотомодели остались в прошлом: теперь она прикована к инвалидному креслу. Как жить, если дальше нет ничего, даже надежды на выздоровление? Это становится испытанием и для близких Тани, ее семьи и подруг. Справятся ли они со случившимся? Кто останется рядом, а кто просто исчезнет? Кто окажется опорой, а кто лишь неприятным воспоминанием? «Монолог» станет поводом задуматься, переосмыслить собственную жизнь.

Это книга о предательстве и дружбе, борьбе с трудностями, преодолении себя, преданности и вере в будущее. За другой роман, «Двенадцать зрителей», Инна Манахова получила награду Международного конкурса имени Сергея Михалкова.

«Северное сияние» Филипа Пулмана

Лира отправляется на поиски пропавшего друга и оказывается на далеком Севере, в царстве бронированных медведей, летающих по небу ведьм и ученых, ставящих такие эксперименты, о которых и подумать страшно. Но Лире предопределено стать именно той, кто сможет одолеть великое зло и найти источник коварных замыслов.

Книга держит в напряжении до последней страницы. Это первая часть трилогии «Темные начала». Кстати, по ней снят фильм «Золотой компас» — посмотрите и его тоже.